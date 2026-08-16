Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 16 Agosto 2026

Isola Sacra, giovane aggredito e rapinato in strada: finisce in ospedale

Assalito da due uomini in via Valderoa, viene derubato della catenina e picchiato con calci e pugni

 

Nel tardo pomeriggio di venerdì 14 agosto un ragazzo del territorio è stato derubato della sua catenina e malmenato da ignoti aggressori.

 

Erano circa le ore 20.30 quando il giovane in sella alla sua bicicletta stava transitando su Via Valderoa, quando d’improvviso è stato aggredito da due persone piuttosto robuste che l’hanno dapprima immobilizzato per rubargli l’unica cosa di valore un suo possesso, una catenina d’oro.

 

Successivamente i due uomini hanno picchiato il ragazzo, con calci e pugni, per lasciarlo a terra ferito. Il giovane è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari trascorrendo la notte in ospedale per le lesioni ed i traumi riportati a causa dell’aggressione.

 

 

Il caso è stato ovviamente denunciato alle autorità competenti che si occuperanno delle indagini al fine di individuare le due persone che hanno vilmente pestato il ragazzo per un furto di modesto valore economico.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Isola Sacra Rapina Via Valderoa
Articoli correlati
Cronaca

Isola Sacra, giovane aggredito e rapinato in strada: finisce in ospedale

domenica, 16 Agosto 2026
Cronaca

Granaretto, strade dissestate: Severini chiede un intervento al Comune

domenica, 16 Agosto 2026
Attualità

Miss Italia Lazio, Elisa Buoninconti di Fiumicino tra le protagoniste della finale di Rocca Priora

domenica, 16 Agosto 2026
Cronaca

Ferragosto: maxi controlli della Polizia di Stato tra Roma, litorale e laghi. Oltre 500 agenti in campo

domenica, 16 Agosto 2026
Cronaca

Ferragosto, controlli straordinari a Roma e provincia: 25 arresti e 56 denunce

domenica, 16 Agosto 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci