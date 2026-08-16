Isola Sacra, giovane aggredito e rapinato in strada: finisce in ospedale

Assalito da due uomini in via Valderoa, viene derubato della catenina e picchiato con calci e pugni

Nel tardo pomeriggio di venerdì 14 agosto un ragazzo del territorio è stato derubato della sua catenina e malmenato da ignoti aggressori.

Erano circa le ore 20.30 quando il giovane in sella alla sua bicicletta stava transitando su Via Valderoa, quando d’improvviso è stato aggredito da due persone piuttosto robuste che l’hanno dapprima immobilizzato per rubargli l’unica cosa di valore un suo possesso, una catenina d’oro.

Successivamente i due uomini hanno picchiato il ragazzo, con calci e pugni, per lasciarlo a terra ferito. Il giovane è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari trascorrendo la notte in ospedale per le lesioni ed i traumi riportati a causa dell’aggressione.

Il caso è stato ovviamente denunciato alle autorità competenti che si occuperanno delle indagini al fine di individuare le due persone che hanno vilmente pestato il ragazzo per un furto di modesto valore economico.