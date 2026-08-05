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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 5 Agosto 2026

Isola Sacra, fuga di gas in via Francesco Verrotti

Vigili del Fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l’area tra via Passo Buole e via Foscolo Montini. Atteso l’intervento di Italgas, nessun pericolo per i residenti

 

 

di Fernanda De Nitto

 

 

Una fuga di gas sta interessando Via Francesco Verrotti, all’Isola Sacra, dove sono prontamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco della squadra 13/A del distaccamento cittadino di Roma Ostia per mettere in sicurezza l’intera area compresa tra Via Passo Buole e Via Foscolo Montini.

 

In attesa dell’intervento degli operatori dell’Italgas i Vigili del Fuoco hanno chiuso totalmente al traffico la strada e le aree limitrofe, onde evitare qualsiasi pericolo per i residenti della zona.

 

La fuga di gas è stata rilevata anche dagli strumenti in dotazioni ai pompieri e quindi, a seguito della messa in sicurezza del luogo interessato dalla perdita, si attende l’arrivo dell’Italgas per effettuare il lavoro di chiusura della condotta di media pressione su strada.

 

Al momento non si registrano pericoli per la cittadinanza, data la presenza in loco dei Vigili del Fuoco. Notizia in aggiornamento

 

 

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Fuga di Gasi Isola Sacra Via Verrotta Vigili del Fuoco
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