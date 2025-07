Isola Sacra: ancora nessuna novità per l’area verde di Via Giuseppe Oblach

Valentina Giua: “Per la realizzazione sono stati stanziati i fondi nel bilancio approvato a dicembre 2024”

di Fernanda De Nitto

“Ancora nessuna novità da parte dell’Amministrazione Comunale riguardo l’area destinata a verde pubblico del tratto terminale di Via Giuseppe Oblach, all’Isola Sacra” lo afferma la consigliera comunale Valentina Giua.

“A seguito di diverse sollecitazioni da parte degli abitanti nella zona – aggiunge – già alla fine dello scorso anno, precisamente il 30 novembre 2024, era stata organizzata una riunione, alla presenza del Sindaco Mario Baccini e di alcuni consiglieri comunali della maggioranza. Nell’incontro, promosso come una sorta di riunione di condominio, era stata annunciata la realizzazione imminente dell’area verde con annessi parcheggi. Per la realizzazione dell’opera sono stati stanziati i fondi necessari nel bilancio approvato nel dicembre 2024“.

“Gi stessi abitanti, sollecitando l’Amministrazione ad intervenire – rimarca – hanno, altresì, presentato il 6 Febbraio 2025, con prot. n. 25797, una raccolta firme inviata al Sindaco Baccini, al Vice Sindaco Giovanna Onorati e all’Assessore all’Ambiente Stefano Costa. Nella missiva si richiedeva, nello specifico, il mantenimento dell’area verde situata alla fine di Via Oblach, al fine di preservare uno spazio di rilievo per la comunità ed il benessere dei residenti. Nel contempo gli abitanti hanno anche richiesto il proseguimento del senso unico, volto a migliorare la sicurezza e la viabilità della zona, e l’apertura al traffico in uscita delle due strade laterali, al fine di agevolare il flusso veicolare”.

“Nonostante tali sollecitazioni, alle quali si sommano anche diverse contatti intercorsi con l’Assessorato ai Lavori Pubblici e all’Ambiente per capire i tempi di avanzamento dell’opera, ad oggi non risulta avviato alcun tipo di intervento che preveda la realizzazione dell’area verde. A tal proposito come consigliera comunale e cittadina della zona torno a richiedere al Sindaco e agli assessori di competenza di far si che quel parco sia destinato ad area verde, con la realizzazione di una ristretta zona riservata a parcheggi, privilegiando in tal maniera gli aspetti naturalistici ed ambientali dell’area, con l’auspicio che i lavori possano avviarsi nel più breve tempo possibile” ha concluso la consigliera Valentina Giua