Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 23 Ottobre 2025

Isola Sacra, 25 nuove alberature in Via Redipuglia e modifiche temporanee alla circolazione

Dal 10 al 28 novembre, dalle 7.30 alle 17.30: senso unico alternato e divieto di sosta per consentire i lavori

 

 

A a partire da lunedì 10 novembre 2025 e fino a venerdì 28 novembre 2025, dalle 7.30 alle 17.30, saranno eseguiti gli interventi di piantumazione di 25 nuove alberature lungo Via Redipuglia, in prossimità dell’incrocio con Via Rombon.

 

Le operazioni, curate dalla Regione Lazio, fanno seguito all’abbattimento, avvenuto nel mese di settembre, di 25 esemplari di Pinus pinea risultati “morti in piedi” a seguito di perizia agronomica.

 

Disciplina provvisoria del traffico

 

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di messa a dimora delle nuove alberature sarà istituita una disciplina provvisoria di traffico nel tratto interessato:

 

– Senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri;
– Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata nel tratto compreso tra i civici 25 e 77;
– Limite di velocità a 30 km/h;
– Divieto di sorpasso;
– Segnaletica di preavviso dei lavori e indicazioni di percorso obbligato.

 

La disciplina sarà in vigore dal 10 al 28 novembre, dalle ore 07:30 alle ore 17:30, fino al termine dei lavori.

 

 

 

 

