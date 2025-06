Intervento lampo in 48 ore: trovata una sistemazione protetta per un giovane con disabilità

Picca: “Alle polemiche sterili rispondiamo con i fatti”

In meno di 48 ore, la sinergia fra gli uffici comunali e il servizio sociale dell’Aurelia Hospital ha permesso di individuare una nuova collocazione sicura per un giovane con disabilità temporaneamente privo di adeguato sostegno. Durante l’intervento, il personale ha ricostruito l’anamnesi completa del ragazzo, così da garantirne la massima tutela.

“Sebbene la persona non fosse ancora in carico ai servizi sociali, il Comune di Fiumicino si è comunque attivato per dare continuità al percorso assistenziale, dimostrando la capacità di intervenire con rapidità” lo dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca.

“Alle polemiche sterili rispondiamo con i fatti – sottolinea – Chiediamo di non strumentalizzare la disabilità e invitiamo chiunque, terzo settore, medici di famiglia, vicinato, a segnalare ai nostri uffici situazioni analoghe. Solo così possiamo intervenire tempestivamente e in modo risolutivo“.

“Aggiungo il mio ringraziamento a quello dell’Aurelia Hospital, ai servizi sociali del Comune di Fiumicino, che continuano ad agire con umanità, professionalità e prontezza nonostante i rallentamenti tipici della burocrazia” conclude Monica Picca

(Immagine da web)