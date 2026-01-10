Interruzione temporanea della Ciclovia Tirrenica a Fiumicino dal 19 gennaio 2026

Lavori urgenti sull’impianto idrovoro dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci”: stop al transito per circa tre mesi

Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che la società Aeroporti di Roma (ADR) ha comunicato la necessità di avviare un intervento urgente di riqualifica su una delle tubazioni di mandata dell’impianto idrovoro a servizio della Pista 3 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci.

L’opera riveste un’importanza strategica non solo per il corretto funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, ma anche per la sicurezza idraulica delle aree limitrofe di Piana del Sole e Parco Leonardo, particolarmente sensibili dal punto di vista idrogeologico.

Per consentire l’allestimento del cantiere e l’esecuzione delle necessarie lavorazioni di ripristino della tubazione, a partire dal 19 gennaio 2026 sarà disposta l’interruzione temporanea della Ciclovia Tirrenica nel tratto interessato dai lavori. La durata dell’intervento è attualmente stimata in circa tre mesi.

L’Amministrazione comunale seguirà l’evolversi delle attività in coordinamento con ADR e fornirà tempestivi aggiornamenti alla cittadinanza, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi e garantire la massima sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.