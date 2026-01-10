Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 10 Gennaio 2026

Interruzione temporanea della Ciclovia Tirrenica a Fiumicino dal 19 gennaio 2026

Lavori urgenti sull’impianto idrovoro dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci”: stop al transito per circa tre mesi

 

Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che la società Aeroporti di Roma (ADR) ha comunicato la necessità di avviare un intervento urgente di riqualifica su una delle tubazioni di mandata dell’impianto idrovoro a servizio della Pista 3 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci.

 

L’opera riveste un’importanza strategica non solo per il corretto funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, ma anche per la sicurezza idraulica delle aree limitrofe di Piana del Sole e Parco Leonardo, particolarmente sensibili dal punto di vista idrogeologico.

 

Per consentire l’allestimento del cantiere e l’esecuzione delle necessarie lavorazioni di ripristino della tubazione, a partire dal 19 gennaio 2026 sarà disposta l’interruzione temporanea della Ciclovia Tirrenica nel tratto interessato dai lavori. La durata dell’intervento è attualmente stimata in circa tre mesi.

 

L’Amministrazione comunale seguirà l’evolversi delle attività in coordinamento con ADR e fornirà tempestivi aggiornamenti alla cittadinanza, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi e garantire la massima sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Ciclovia Parco Leonardo Pista ciclabile
Articoli correlati
Sport

Supernova–Itri, primo esame del nuovo anno

sabato, 10 Gennaio 2026
Arte e Fantasia di Lia Onda

L’ombrellone d’inverno

sabato, 10 Gennaio 2026
Cronaca

Interruzione temporanea della Ciclovia Tirrenica a Fiumicino dal 19 gennaio 2026

sabato, 10 Gennaio 2026
Sport

Calcio, l’Ostiamare prepara la sfida con la Maceratese e acquista il bomber Federico Cardella

sabato, 10 Gennaio 2026
Focus

Al PalaTorrino torna lo spettacolo del wrestling con la RWA New Era

sabato, 10 Gennaio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci