Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 1 Ottobre 2025

Intensificati i controlli della Guardia di Finanza a Fiumicino contro taxi e NCC abusivi

Oltre 50 violazioni accertate nella stagione estiva, sanzioni per più di 55mila euro e deferimenti all’Autorità Giudiziaria

 

In occasione della stagione estiva, con il notevole aumento di pellegrini e turisti, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno ulteriormente intensificato la campagna straordinaria di controlli presso l’Aeroporto “Leonardo da Vinci”, avviata con l’inizio del “Giubileo della Chiesa Cattolica”, eseguendo centinaia di controlli nei confronti di taxi ed N.C.C. abusivi.

 

Le attività di controllo, eseguite dai militari del Gruppo di Fiumicino, hanno portato alla contestazione di più di 50 violazioni, all’irrogazione di sanzioni per oltre 55.000 euro, nonché all’individuazione di un tassista totalmente abusivo e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 2 soggetti per violazione del D.AC.UR. (divieto di accesso alle aree urbane o “Daspo urbano”) e per i reati di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Aeroporto Guardia di Finanza NCC Taxi
Articoli correlati
Lettere

Via del Portico Placidiano, una strada dimenticata

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Parliamo di...

“Le strade di Maccarese”: il nuovo saggio di Riccardo Di Giuseppe

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Politica

Alitalia, a rischio 2mila lavoratori: Califano (Pd) chiede un tavolo di crisi

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Cronaca

Fiumicino guarda al futuro, De Pascali: "Confronto sul potenziamento dell’area vasta"

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Primo Piano

Flavia, 19enne di Fiumicino, nuova allieva di "Amici 25"

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz