Incidente sulla Roma-Fiumicino, traffico rallentato verso l’aeroporto

Due veicoli coinvolti all’altezza del km 2. Sul posto Anas e Forze dell’ordine per ripristinare la normale circolazione

di Dario Nottola

Traffico rallentato sull’autostrada A91 “Roma-Fiumicino” a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 2, in direzione Fiumicino.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli. L’incidente sta provocando disagi alla circolazione e rallentamenti lungo il tratto interessato.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie a consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.