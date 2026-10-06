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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 6 Ottobre 2026

Incidente sulla Roma-Fiumicino, traffico rallentato verso l’aeroporto

Due veicoli coinvolti all’altezza del km 2. Sul posto Anas e Forze dell’ordine per ripristinare la normale circolazione

 

di Dario Nottola

 

 

Traffico rallentato sull’autostrada A91 “Roma-Fiumicino” a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 2, in direzione Fiumicino.

 

 

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli. L’incidente sta provocando disagi alla circolazione e rallentamenti lungo il tratto interessato.

 

 

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie a consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

 

 

 

 

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Autostrada incidente
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