Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 12 Ottobre 2025

Incendio nei locali sauna dell’Hotel Hilton di Fiumicino

Fiamme all’interno dell’area benessere questa mattina alle 9: intervento dei Vigili del Fuoco, nessun ferito.

di Fernanda De Nitto

Intorno alle ore 9.00 di questa mattina un incendio si è propagato all’interno del locale sauna dell’Hotel Hilton Rome Airport, sito in Via Arturo Ferrarin, all’ingresso dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Ad intervenire nell’immediato la squadra AB/34 di Fiumicino, coadiuvata successivamente dalle squadre 13/A di Ostia, 4/A della Pisana di Roma e 20/A di Fiumicino.

La sauna, annessa ai locali della palestra, è stata distrutta dalle fiamme. All’interno dell’area non erano presenti turisti o clienti della struttura ricettiva e, pertanto, non si registrano feriti. Presenti sul posto, data anche la sensibilità del luogo, le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere totalmente l’incendio e a bonificare l’area. Per ora restano ancora ignote le cause del rogo e sono in corso gli accertamenti necessari a comprendere le eventuali dinamiche che hanno provocato l’incendio.

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Hotel Hilton Rome Airport incendio sauna Hilton
Articoli correlati
faro2
Cronaca

Porto crocieristico, Fiumicino Waterfront attende il decreto VIA

domenica, 12 Ottobre 2025
Cronaca

A Fiumicino si sono svolte le esercitazioni di primo soccorso in mare e a terra

domenica, 12 Ottobre 2025
Cronaca

Incendio nei locali sauna dell’Hotel Hilton di Fiumicino

domenica, 12 Ottobre 2025
Cronaca

Granaretto, Sanna: “Nessun abbandono dell’area verde riforestata con il PNRR”

sabato, 11 Ottobre 2025
Focus

Domenica 12 ottobre al "Parco da Vinci" una giornata tutta per i bambini

sabato, 11 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz