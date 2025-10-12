Incendio nei locali sauna dell’Hotel Hilton di Fiumicino

Fiamme all’interno dell’area benessere questa mattina alle 9: intervento dei Vigili del Fuoco, nessun ferito.

di Fernanda De Nitto

Intorno alle ore 9.00 di questa mattina un incendio si è propagato all’interno del locale sauna dell’Hotel Hilton Rome Airport, sito in Via Arturo Ferrarin, all’ingresso dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Ad intervenire nell’immediato la squadra AB/34 di Fiumicino, coadiuvata successivamente dalle squadre 13/A di Ostia, 4/A della Pisana di Roma e 20/A di Fiumicino.

La sauna, annessa ai locali della palestra, è stata distrutta dalle fiamme. All’interno dell’area non erano presenti turisti o clienti della struttura ricettiva e, pertanto, non si registrano feriti. Presenti sul posto, data anche la sensibilità del luogo, le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere totalmente l’incendio e a bonificare l’area. Per ora restano ancora ignote le cause del rogo e sono in corso gli accertamenti necessari a comprendere le eventuali dinamiche che hanno provocato l’incendio.