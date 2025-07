Incendio in via delle Arti: rinvenuto un punto di innesco che conferma l’origine dolosa

Baccini: “Non si tratta di episodi isolati, ma di una vera e propria strategia criminale”

Un violento incendio è divampato oggi in via delle Arti, al confine tra il Comune di Roma e il territorio di Fiumicino, domato grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, della Polizia Locale, dei Carabinieri e della Polizia di Stato che hanno messo in sicurezza la zona.

Su indicazione del Sindaco Mario Baccini, la Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo approfondito in via delle Arti, di fronte alla sede SDA, dove è stato rinvenuto un punto di innesco che conferma con certezza l’origine dolosa dell’incendio. L’area è stata immediatamente messa sotto sequestro.

“Non si tratta di episodi isolati, ma di una vera e propria strategia criminale – dichiara Mario Baccini – Confido nell’azione dell’autorità giudiziaria affinché venga fatta piena luce su questi episodi e i responsabili siano perseguiti secondo la legge. Ringrazio la nostra Polizia Locale che ha accertato elementi decisivi per comprendere la natura dell’incendio e tutte le forze intervenute a tutela dei cittadini e del nostro territorio”.