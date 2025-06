Incendio in un centro di compostaggio in via della Muratella a Ponte Galeria

Sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile Prosegue l’intervento di spegnimento dell’incendio all’interno del centro di compostaggio C&C Impianti, in via della Muratella, a Ponte Galeria. Sul posto si trovano tre Autobotti ordinarie, due Autobotti provenienti dai Comandi di Arezzo e Perugia, una kilolitrica del Comando di Avellino. Il nucleo S.A.P.R. per i rilievi aerei, 2 APS, oltre al Carro carburante e personale G.O.S. per il movimento terra. In ausilio anche i mezzi della Protezione Civile.