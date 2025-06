Incendio in mare, la Guardia Costiera salva un uomo a 6 miglia al largo di Fiumicino

Operazioni coordinate dalla Guardia Costiera di Civitavecchia. L’uomo è in buone condizioni ed è stato affidato alle cure del 118.

Un naufrago è stato salvato questa mattina dopo che la barca su cui si trovava è andata a fuoco a circa 6 miglia al largo del vecchio faro di Fiumicino. Si tratta di un’imbarcazione a motore di 9 metri. Una colonna di fumo è stata visibile a lungo, seppur in lontananza, dalla costa.

La segnalazione del rogo è arrivata alla Capitaneria alle 9:30: il naufrago, un uomo adulto, è stato salvato e recuperato da una motovedetta classe 800 della Capitaneria di porto di Roma, in concorso con altri mezzi nautici, e sta per essere sbarcato al porto di Fiumicino per essere affidato alle prime cure sanitarie da parte del 118, preallertato dalla Guardia Costiera, sebbene sia apparentemente in buone condizioni.

La barca è in affondamento ed è stata disposta l’uscita di un mezzo antinquinamento specializzato per un’eventuale attività di prevenzione da potenziale inquinamento. Le operazioni in mare sono coordinate dalla Guardia Costiera di Civitavecchia.

(Foto Capitaneria di Porto)