Incendio deposito Paoletti, Di Genesio Pagliuca: “Subito monitoraggio Arpa”

“Il Sindaco si attivi, è urgente effettuare nuove misurazioni della qualità dell’aria sia a Parco Leonardo che a Le Vignole”

“Due incendi in poche ore, uno ieri a Parco Leonardo e uno, a quanto pare di gravissima entità, oggi nel deposito del Gruppo Paoletti a Le Vignole. Cosa sta succedendo? La nostra comunità è stanca di vivere in uno stato di allarme costante, con la paura che basti poco per scatenare l’inferno” dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Da tempo – prosegue – denunciamo la necessità di avere un distaccamento stabile dei Vigili del Fuoco sul nostro territorio. Ai Vigili del Fuoco e alla Procura di Civitavecchia chiediamo di accertare con la massima urgenza le cause di questi roghi. A noi, come rappresentanti delle istituzioni locali, spetta il compito di trovare soluzioni e mettere in sicurezza la salute dei cittadini. Non possiamo permettere che eventi così gravi vengano derubricati a semplici emergenze passeggere“.

“Alla luce dei nuovi roghi, chiediamo l’intervento immediato dell’ARPA per effettuare nuove misurazioni della qualità dell’aria sia a Parco Leonardo che a Le Vignole. È fondamentale accertare la presenza di eventuali sostanze tossiche e tutelare la salute pubblica. Fiumicino ha bisogno di risposte concrete, non di silenzi o rimpalli. Pretendiamo un’azione forte da parte delle istituzioni competenti” conclude Di Genesio Pagliuca