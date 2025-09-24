Incendio al maneggio di via Valle Sarca, ipotesi dolo: distrutti sogni e futuro dell’ippica

Indagini in corso per chiarire le cause del rogo che ha devastato l’Equin Camping

di Fernanda De Nitto

Ancora roghi nel quadrante di Isola Sacra, dopo i devastanti incendi della scorsa estate che hanno distrutto ettari di terreni mettendo anche a repentaglio l’incolumità di Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine ed operatori della Protezione Civile.

Ad andare distrutto, in questo caso, è stato il caravan, di notevoli dimensioni, presente presso lo storico maneggio di Via di Valle Sarca “Equin Camping”, il quale ha subito notevoli danni strutturali nell’area dei box e delle stalle. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino di Ostia e la fattiva collaborazione dei proprietari della struttura e del caravan, dapprima intervenuti per salvare il salvabile, l’incendio si è propagato molto velocemente, dato l’evidente presenza di materiali altamente infiammabili nella struttura, tra legno e fieno. Il rogo ha causato, purtroppo, il decesso del cavallo Bright Star.

I Vigili del Fuoco delle squadre B13 e B11, durante il loro intervento, hanno dapprima provveduto ad aprirsi un varco per consentire l’accesso ai box dove erano presenti i cavalli, salvando gli animali, tra cui Nairobi, promessa del mondo dell’ippica, che ha comunque subito diverse ustioni e pertanto non potrà partecipare ai prossimi Campionati mondiali riservati ai puledri.

Grande sgomento da parte dei proprietari dei due cavalli che hanno verificato, mediante l’azione della Polizia Scientifica, della Polizia di Stato e, soprattutto, degli stessi Vigili del Fuoco, che il rogo possa essersi sviluppato da un plausibile innesco presente in prossimità di uno degli ingressi attigui al caravan.

L’incendio sviluppatosi a notte fonda sembra possa quindi essere di origine dolosa, anche se sono totalmente ignote le ragioni del rogo che ha devastato la carriera e la vita di Paolo Adorno e Gaia Renzi, appassionati campioni di equitazione che avevano riposto tutti i loro sogni di gloria nell’ippica internazionale con la partecipazione di Bright Star e Nairobi ai Mondiali previsti il prossimo fine settimana nella città belga di Lanaken. Bright Star era, infatti, una giovane puledra, grande promessa mondiale dell’equitazione, come lo stesso Nairobi, salvato dai Vigili del Fuoco, ma ferito dall’incendio del box.

Sono tuttora in corso tutte le indagini del caso per accertare l’origine dolosa del brutale incendio che ha colpito dei seri professionisti internazionali dell’equitazione.