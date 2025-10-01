Incendio a Castel Fusano: Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme

Grazie al tempestivo intervento, l’incendio è stato circoscritto, ma il bilancio resta pesante

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio a Castel Fusano, dove un incendio ha interessato un macchinario industriale utilizzato per la trasformazione delle alberature in segatura e truciolato, situato all’interno della pineta.

L’allarme è scattato intorno alle 18:20, quando la sala operativa del comando di Roma ha disposto l’invio immediato di numerose squadre dei Vigili del Fuoco. Sono intervenuti i distaccamenti dell’Eur (11/A), di Ostia (13/A con la partenza boschiva 13/A2), della Pisana (4/A con carro autoprotettori), oltre a diversi mezzi antincendio provenienti da Ostia, Pomezia, Nemi ed Eur.

Le fiamme hanno rapidamente coinvolto anche alcuni alberi nelle vicinanze, destando preoccupazione per l’incolumità della pineta di Castel Fusano, area di grande valore ambientale e già in passato duramente colpita da roghi.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha operato senza sosta con autobotti e mezzi speciali per contenere l’incendio ed evitare che si propagasse all’intera area boschiva. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, a supporto delle operazioni e per garantire la sicurezza della zona.

Grazie al tempestivo intervento, l’incendio è stato circoscritto, ma il bilancio resta pesante: oltre al macchinario distrutto, sono andati persi diversi alberi. Le cause del rogo sono al vaglio degli inquirenti.