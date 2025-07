Incendi Fiumicino, il Comune attiva Arpa Lazio per il monitoraggio dell’aria

Costa: “Abbiamo avviato l’iter per la richiesta di una centralina fissa per il monitoraggio costante”

A seguito dei numerosi incendi che in questi giorni stanno colpendo diverse aree del territorio comunale, l’ultimo registrato questa mattina nella zona di Parco Leonardo, l’Amministrazione Comunale, tramite l’Area Ambiente, ha richiesto con urgenza l’intervento di Arpa Lazio per il monitoraggio della qualità dell’aria.

“Non possiamo restare indifferenti di fronte al ripetersi di incendi che mettono a rischio l’ambiente e la sicurezza dei cittadini – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – È importante precisare che i roghi sviluppatisi questa mattina, uno nei pressi del Centro Commerciale Da Vinci e l’altro nella zona della Liburna, non sono riconducibili alla presenza di terreni abbandonati. Le aree interessate, comprese quelle circostanti il deposito della ditta Paoletti Ecologia e l’Antica Nave Romana, risultano infatti bonificate e regolarmente manutenute“.

“L’Amministrazione – prosegue – ha inoltre avviato l’iter per la richiesta di una centralina fissa per il monitoraggio costante della qualità dell’aria a Parco Leonardo, così da garantire un controllo continuativo e trasparente delle condizioni ambientali”.

Come da cronoprogramma, proseguono le attività di sfalcio e pulizia del verde pubblico. Tuttavia, l’Assessore Costa richiama l’attenzione sull’importanza della responsabilità condivisa: “È essenziale che ogni cittadino faccia la propria parte. I proprietari di terreni privati, come stabilito dall’ordinanza sindacale sul decoro urbano, sono tenuti alla corretta manutenzione delle aree di loro competenza. Solo attraverso la collaborazione di tutti possiamo prevenire situazioni di degrado e pericolo”.

“In un momento delicato come questo, è fondamentale mettere da parte qualsiasi forma di strumentalizzazione politica. Di fronte a un’emergenza che riguarda l’ambiente e la sicurezza di tutti, nostro territorio ha bisogno dell’impegno di ognuno, non di divisioni.” Conclude l’Assessore che ringrazia tutti gli operatori che in queste ore sono intervenuti con la massima tempestività ed efficienza

(Immagine da web)