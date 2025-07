Incendi di origine dolosa? Il Sindaco Mario Baccini è in costante contatto con le Forze dell’Ordine

“Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti e attendiamo l’esito delle indagini”

In riferimento ai numerosi incendi divampati in queste settimane sul nostro territorio, le prime evidenze fanno ipotizzare che possano essere di origine dolosa.

Il Sindaco Mario Baccini è in costante contatto con le Forze dell’Ordine, che stanno conducendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire con precisione le dinamiche degli incendi. Le indagini in corso, supportate anche dall’analisi delle immagini a disposizione, consentiranno di fare chiarezza su eventuali responsabilità.

“Se venisse confermata l’origine dolosa, ci troveremmo di fronte ad azioni di estrema gravità, che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, la salute pubblica e l’ambiente – dichiara il Primo Cittadino – Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti e attendiamo l’esito delle indagini, nella certezza che eventuali responsabili saranno individuati”.