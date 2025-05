Inaugurato oggi il nuovo Terminal T3 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci

Interventi su oltre 41mila mq con 150 banchi check-in e raddoppio nastri bagagli fino a 800 metri

di Fernanda De Nitto

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha inaugurato il rinnovato Terminal 3, oggetto di una rigenerazione avviata da Aeroporti di Roma dal 2021, con un investimento totale di oltre 250 milioni di euro.

A partecipare alla presentazione delle opere realizzate in tutta l’infrastruttura aeroportuale, insieme con il Ministro Salvini, per Adr il CEO Marco Troncone e il Presidente Vincenzo Nunziata, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, l’AD di ITA Airways Joerg Eberhart e il Presidente Sandro Pappalardo, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini e l’Assessore regionale alla Mobilità e Trasporti Fabrizio Ghera.

La cerimonia ufficiale di presentazione della rigenerazione ed evoluzione del Terminal 3 è stata preceduta da una visita presso tutta la rinnovata area aeroportuale del T3, con interventi su oltre 41.000 metri quadrati e il coinvolgimento di oltre 25 imprese italiane.

Il Chief Infrastructure Officer di Adr, Andrea Giordano, ha illustrato e mostrato alla stampa le specifiche aree strategiche del T3 in cui è stata avviata la rigenerazione, con il terminale operativo e i passeggeri sempre in transito. Nello specifico, 150 banchi ceck-in, pari a 6 isole, sono stati rinnovati, portando l’infrastruttura ad un totale di 248 banchi di cui 60 postazioni utilizzabili in modo autonomo dai passeggeri. I nastri bagagli sono stati raddoppiati passando da una lunghezza complessiva di circa 400 metri agli odierni 800 metri, al fine di garantire una maggiore capacità per la movimentazione giornaliera dei bagagli. E’ stata rinnovata anche l’area riguardante i controlli di sicurezza per i voli sensibili, attraverso 11 macchine RX, per la verifica del passaporto e dei documenti, mentre sono state riqualificate le aree di frontiera per i voli in transito.

Il potenziamento del T3 ha, altresì, riguardato il completo restyling della facciata, riportata agli originari valori architettonici, di forte impatto visivo. E’ stata inoltre rafforzata la struttura dell’edificio, rimodernata la copertura di tutta la struttura, caratterizzata dalla forma esagonale delle volte che riprendono la geometria dei Porti di Claudio e Traiano, a testimonianza del profondo legame dello scalo aeroportuale con la storia e le origini del territorio. Per garantire un ambiente ancora più moderno e funzionale è stata anche rinnovata tutta l’illuminazione.

Grazie a questi interventi, è aumentata del 30% la capacità del Terminal 3 per i passeggeri, assicurando così la piena operatività dell’area per la prossima stagione estiva.

“Inauguriamo oggi questa nuova grande infrastruttura che costituisce un fiore all’occhiello per il nostro Paese e per la Città di Fiumicino – ha affermato il Sindaco Mario Baccini nel suo intervento – L’infrastruttura aeroportuale fu inaugurata nel 1960 dall’allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi in occasione delle Olimpiadi di Roma e attraverso un processo costante di evoluzione e rinnovamento è arrivata all’estensione e alla potenzialità odierna. Un processo in itinere di una infrastruttura che si adegua concretamente alle nuove normative in materia di sicurezza architettonica. L’Amministrazione Comunale è soddisfatta dei risultati raggiunti dallo scalo e dall’impegno profuso da Aeroporti di Roma e da tutte le lavoratrici e i lavoratori della scalo aeroportuale” ha concluso il Primo Cittadino.

”L’unica scelta che non si può permettere Adr, Fiumicino, il Governo, Roma, e l’Italia intera è di bloccare lo sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino, che è inevitabilmente destinato a crescere – lo dichiara il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini – I numeri in netta positività parlano chiaro e per proseguire con tali risultati è necessario migliorarsi e guardare avanti, al fine di evitare ciò che è successo lo scorso anno, quando 3,5 milioni di passeggeri sul lungo raggio hanno scelto altri aeroporti come Istanbul, Doha o Dubai”.

Il ministro Salvini ha poi ringraziato tutti i 40.000 lavoratori dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, considerati come un mondo necessario per far funzionare ottimamente una infrastruttura di cose elevate dimensioni.

“I lavori di rigenerazione del Terminal 3 si inseriscono nella strategia di potenziamento infrastrutturale di medio-lungo periodo che, nel corso degli ultimi dieci anni, ci ha portati ad investire, sugli scali di Fiumicino e Ciampino, circa 3 miliardi di euro, pari alla metà delle risorse impegnate, nello stesso periodo, da tutto il settore aeroportuale italiano – ha dichiarato l’Amministratore delegato di ADR Marco Troncone – E’ una tappa di un percorso che ha proiettato l’aeroporto delle Capitale nella élite mondiale come qualità dei servizi e che ha generato un formidabile indotto economico e occupazionale. Con l’obiettivo di proseguire su questa strada e contribuire ad elevare la competitività internazionale del trasporto aereo italiano al rango che le compete, la prossima tappa sarà l’avvio del nuovo piano di sviluppo di lungo termine con ulteriori 9 miliardi di euro di investimenti per cogliere tempestivamente e appieno le grandi opportunità di sviluppo della connettività aerea di cui il Paese.