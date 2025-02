Inaugurata questa mattina la nuova postazione DAE presso la Fiumicino Tributi

Baccini:”Il nostro obiettivo è rendere la nostra Città sempre più cardioprotetta”

di Fernanda De Nitto

E’ stata inaugurata, questa mattina, la nuova postazione DAE, Defibrillatore semi-automatico esterno, presso gli uffici della Fiumicino Tributi, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10.

Presenti all’inaugurazione il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, i consiglieri Patrizia Fata e Roberto Feola, il Dirigente della Polizia Locale di Fiumicino Daniela Carola, l’Amministratore Delegato della Fiumicino Tributi Andrea Mazzillo, insieme con Tiziana Valgimigli del Consiglio di Amministrazione della Società.

L’iniziativa costituisce un ulteriore obiettivo volto ad incrementare la rete “salva vita” che si sta sempre più definendo in tutto il Comune di Fiumicino. Il defibrillatore intelligente, che riconosce la fibrillazione ventricolare, è stato collocato all’ingresso della struttura in un luogo ben visibile da utenza e dipendenti, proprio per consentire un intervento immediato in casi di emergenza. Lo stesso sarà a disposizione di tutti gli uffici della struttura compresa la Polizia Locale, l’area politiche scolastiche e i servizi sociali.

Nella stessa mattinata i volontari del Comitato locale della Croce Rossa Italiana hanno formato il personale della Fiumicino Tributi e della Polizia Locale relativamente all’uso corretto e tempestivo del defibrillatore, oltre che sulle tecniche salvavita da utilizzare in caso di emergenza, per adulti e bambini.

L’essenziale apparecchio salvavita, dopo aver riconosciuto la fibrillazione ventricolare la interrompe attraverso uno shock elettrico, favorendo la defibrillazione entro cinque minuti. Purtroppo l’arresto cardiaco in Italia rimane una delle principali cause di morte e avere a disposizioni strumenti del genere permettono un soccorso immediato, aumentando significativamente le possibilità di sopravvivenza.

Nel territorio di Fiumicino il DAE installato alla Fiumicino Tributi risulta essere l’undicesimo apparecchio presente nel Comune, dopo le Pro Loco, il Parco di Villa Guglielmi e alcune farmacie, nelle diverse località.

“Grazie alla collaborazione con la Croce Rossa e la Fiumicino Tributi possiamo dotare la nostra città di un dispositivo salvavita essenziale, che potrà fare la differenza in situazioni di emergenza. Il nostro obiettivo è continuare ad installare defibrillatori in luoghi strategici del territorio per rendere la nostra Città sempre più cardioprotetta e garantire interventi di primo soccorso tempestivi ed efficaci” ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini.

“Sono grato al personale della Fiumicino Tributi per essersi dedicati con attenzione e partecipazione a tale iniziativa – ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Fiumicino Tributi, Andrea Mazzillo – Avere un defibrillatore presso la nostra struttura è un impegno, un onore ma anche una responsabilità che ci prendiamo nei confronti di tutti coloro che si recheranno nei nostri uffici e per tutte le forze pubbliche che hanno necessità di rivolgersi a questo servizio”.