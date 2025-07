Inaugurata la nuova “Spiaggia per tutti” sul Lungomare della Salute di Fiumicino

Il progetto di inclusione sociale è stato affidato, tramite bando pubblico, alla cooperativa “A casa di Enzo”

di Fernanda De Nitto

Nel segno di un’estate inclusiva e partecipata è stata aperta oggi, presso il Lungomare della Salute di Fiumicino la “Spiaggia per tutti”, un arenile attrezzato, accessibile e privo di barriere, rivolto a tutti coloro che vogliono vivere il mare in sicurezza e in totale libertà.

Il progetto di inclusione sociale, sostenuto dalla Regione Lazio, è stato affidato tramite bando pubblico alla cooperativa “A casa di Enzo”.

Presso la spiaggia libera attrezzata, aperta da oggi, vi sono servizi e strutture completamente accessibili per tutti come pedane, bagni, docce e sedie da mare speciali, che consentono a tutti di potersi godere la bellezza di un bagno a mare, assistiti dal personale della stessa cooperativa.

All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Mario Baccini, insieme con il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, dell’Assessore alle Politiche Sociali Monica Picca e dei consiglieri comunali Mauro Stasio, Mario Pascone e Alessandro De Vincentis, che hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto.

“È un obiettivo importante che permette a tutti di godere della bellezza delle nostre spiagge, senza ostacoli né barriere. Una spiaggia non esclusiva per le persone con disabilita, ma accessibile a tutti e dove in piena libertà prendono vita valori fondamentali come l’amicizia, la solidarietà e la coesione”.

“Restituiamo alle famiglie uno spazio inclusivo, dotato di tutti i servizi necessari. È un momento importante, che conferma la vocazione naturale della nostra città: il mare e l’inclusione – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini nel contesto dell’inaugurazione – Quest’anno abbiamo potenziato i servizi disponibili e, grazie anche al contributo della Regione, dalla prossima stagione contiamo di ampliare il progetto ad altre spiagge, coinvolgendo nuovi operatori balneari. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo di grande valore sociale”.

Rispetto allo scorso anno si è ampliato il numero di ombrelloni, che oggi sono 70 e di lettini gratuiti arrivati all’importante cifra di 140. Presso la spiaggia sono garantiti tutti i servizi di accoglienza e sicurezza in quanto sono presenti i bagnini, gli assistenti specializzati per persone con disabilità, personale addetto alla pulizie, alla guardiania notturna e diversi volontari della cooperativa pronti ad assistere bagnanti, famiglie e tutti coloro che desiderano trascorrere una piacevole giornata al mare.

Nel contesto dell’inaugurazione in spiaggia l’Ordine delle professioni infermieristiche di Roma, in collaborazione con la Asl Rm3 e il patrocinio della Regione Lazio, ha allestito un gazebo informativo di “Spiagge Sicure” destinato alla promozione di stili di vita sani, attività di prevenzione, formazione di primo soccorso, e dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare e di manovre di disostruzione delle vie aree, alle quali ha voluto partecipare anche lo stesso Sindaco Mario Baccini.

La spiaggia nasce con l’obiettivo di offrire a tutti l’opportunità di trascorre ore spensierate ed allegre al mare, condividendo rispetto, uguaglianza, divertimento e socialità, con tante ragazze e ragazzi sempre pronti a donare affetto e tanta allegria, obiettivi che sono alla base degli impegni della cooperativa verso i diritti di tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità sensoriali, cognitive o fisiche.