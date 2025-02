Il Vescovo Ruzza e l’Assessore regionale Righini a sostegno degli agricoltori

Trattori da Torrimpietra in marcia verso Civitavecchia e domani a Roma

di Dario Nottola

Condividere le difficoltà di agricoltori e allevatori per avviare percorsi risolutivi possibili. È stato questo il cuore dell’incontro dell’Osservatorio agricolo portuense, nella curia vescovile di Porto-Santa Rufina con Gianrico Ruzza, Vescovo di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, e Giancarlo Righini, Assessore all’Agricoltura della Regione Lazio. Intanto, oggi gli agricoltori in presidio di protesta dal 28 gennaio scorso a Torrimpietra hanno “marciato” lungo la via Aurelia per incontrare a Civitavecchia colleghi in arrivo dal presidio di Capalbio e domani è prevista una nuova marcia verso la Capitale.

L’Oap è un tavolo di lavoro permanente nel quale partecipano diversi produttori e allevatori del territorio diocesano, che si estende dalla periferia romana al litorale settentrionale del Lazio.

Durante il dialogo sono stati toccati diversi temi tra cui: la relazione tra ambiente e agricoltura, le difficoltà nel settore dell’allevamento e nella produzione alimentare, la dignità degli operatori della terra e la regolarità dei rapporti lavorativi. Le crescenti difficoltà del settore hanno spinto la diocesi, su indicazione del vescovo Gianrico Ruzza nel contesto del cammino sinodale, a proporre iniziative che possano aiutare il mondo agricolo locale a fare rete e individuare strategie virtuose comuni. La Chiesa locale vuole inoltre portare le istanze degli operatori verso le istituzioni e l’opinione pubblica, sollecitando attenzione e iniziativa.

“L’Osservatorio agricolo portuense nasce per ascoltare le sofferenze e le fatiche del mondo agricolo e per condividere la bellezza di una prospettiva di amore verso il mondo agricolo nella concretezza – ha detto Gianrico Ruzza, vescovo di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia – Con questo tavolo permanente di lavoro desideriamo portare avanti iniziative possibili di aggregazione e di vicinanza tra le varie aziende produttrici per uno sviluppo in sintonia con la logica dell’enciclica Laudato sì di Papa Francesco, da cui trarre ispirazione per attività di promozione del lavoro e di speranza per le nuove generazioni. Ringrazio l’assessore Giancarlo Righini che ha partecipato all’incontro e si è reso disponibile a continuare a dialogare e a interagire con questo osservatorio, che vuole fare da ponte fra le istituzioni e la base lavorativa, in particolare quella che ha le maggiori difficoltà a gestire le capacità produttive”.

“Nell’incontro, che ho avuto con l’Osservatorio agricolo portuense nella curia vescovile di Porto-Santa Rufina, è emerso un bellissimo spaccato di rappresentanza territoriale del mondo agricolo – ha sottolineato Giancarlo Righini – Voglio ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Ruzza per l’ospitalità e per questa occasione che ci dà la possibilità di attivare quelle procedure di ascolto necessarie per conoscere i problemi, una prassi di cui in regione siamo fautori. Dal dialogo sono emersi elementi importanti, molti dei quali già noti, che, però, raccontati dalle diverse sensibilità dei presenti hanno offerto un quadro condiviso delle difficoltà e delle esigenze del settore”.