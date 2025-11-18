Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 18 Novembre 2025

Il Sindaco Baccini incontra l’Associazione SAIFO per il rilancio della Liburna e dell’area del Parco

Presentazione del progetto dedicato alla storica imbarcazione e alla valorizzazione degli spazi pubblici attigui al cantiere

 

Il Sindaco Mario Baccini parteciperà il 20 novembre, alle ore 16.30, presso il Cantiere della Liburna, in Viale Danubio, ad un incontro pubblico organizzato dall’Associazione SAIFO, durante il quale verrà illustrato il progetto legato alla nave e alla proposta di utilizzo del parco adiacente al cantiere.

 

L’iniziativa rappresenta un momento significativo di confronto con la cittadinanza e le realtà associative del territorio, con l’obiettivo di condividere una visione comune di sviluppo culturale e turistico. Il progetto in presentazione si inserisce all’interno delle attività di valorizzazione del patrimonio storico e marittimo, mirando a restituire alla comunità un luogo di aggregazione e di identità.

 

All’incontro saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, membri dell’associazione promotrice, cittadini e realtà interessate agli sviluppi del progetto.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Baccini Liburna SAIFO
