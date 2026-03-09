Il mistero del cappio nella pineta di Fregene

Un cordone legato a un albero nell’area Fellini viene segnalato ai Carabinieri e rimosso. Ma il gesto riaccende il dibattito sul futuro del grande polmone verde del litorale

Un cappio legato al ramo di un albero, nel cuore della pineta di Fregene. Una scena insolita, quasi inquietante, che nei giorni scorsi ha attirato l’attenzione di alcuni frequentatori dell’area verde e che ha portato a una segnalazione ai Carabinieri.

L’episodio è avvenuto all’interno dell’area intitolata a Federico Fellini. Una fotografia dell’albero con il cordone annodato a forma di cappio è circolata sabato scorso tra alcuni cittadini e iscritti all’associazione “Autonomia da Fiumicino”. Dopo aver ricevuto la segnalazione, l’associazione ha contattato la stazione dei Carabinieri di Fregene, inviando anche un video utile per individuare con precisione il punto all’interno della pineta.

I militari sono intervenuti poco dopo e nella giornata di domenica il cordone è stato rimosso, riportando l’area alla normalità. Dalla caserma è arrivato anche un ringraziamento per la collaborazione dei cittadini, sottolineando quanto le segnalazioni possano essere utili per la tutela del territorio.

Resta tuttavia il dubbio sul significato del gesto. Potrebbe trattarsi semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto, ma qualcuno ha voluto leggere nell’immagine anche un messaggio simbolico.

La pineta di Fregene, infatti, è da anni al centro del dibattito pubblico tra cittadini, associazioni e amministrazione. Il grande polmone verde del litorale, molto frequentato da residenti e turisti, vive una fase delicata legata alla gestione del patrimonio arboreo, alla manutenzione e alle prospettive future dell’area.

In questo contesto, anche un episodio apparentemente marginale come quello del cappio su un albero finisce per riaccendere interrogativi e sensibilità attorno alla pineta, considerata da molti uno dei luoghi simbolo del territorio.

Al di là delle interpretazioni, il fatto ha avuto almeno un effetto positivo: riportare l’attenzione su uno spazio naturale che per la comunità di Fregene rappresenta non solo un’area verde, ma anche un pezzo importante della propria identità.

La pineta di Fregene, polmone verde del litorale – La pineta di Fregene rappresenta uno dei principali spazi naturali del litorale romano. Estesa per decine di ettari, è frequentata tutto l’anno da residenti e visitatori che la utilizzano per passeggiate, attività sportive e momenti di svago. Nel corso degli anni l’area è stata più volte al centro del dibattito pubblico per questioni legate alla manutenzione del patrimonio arboreo, alla sicurezza e alla gestione del verde. Proprio per questo la pineta continua a essere considerata da molti cittadini un luogo simbolo del territorio e un patrimonio ambientale da tutelare.