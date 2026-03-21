Il futuro delle concessioni balneari

A Fregene il confronto tra istituzioni, imprese e associazioni sul futuro del mare del Lazio

Il futuro delle concessioni balneari, l’accessibilità delle coste e le prospettive di sviluppo della blue economy nel Lazio saranno al centro dell’incontro pubblico “Il futuro delle concessioni balneari – Patto per il Mare del Lazio accessibile e sostenibile”, in programma martedì 24 marzo alle ore 15.00 a Fregene, presso Levante Fregene (Lungomare di Levante 72).

L’iniziativa, organizzata dal Presidente Alberto Cecere di FederBalneari Fiumicino, e promossa da FederBalneari Italia, la rete d’imprese I borghi Marinari di Roma e con il patrocinio del Comune di Fiumicino, rappresenta un momento di confronto tra istituzioni nazionali e regionali, rappresentanti del mondo delle imprese, associazioni e operatori del settore balneare su uno dei temi più rilevanti per l’economia costiera italiana: il futuro delle concessioni demaniali marittime e le prospettive di riforma del comparto.

Il confronto arriva in un momento cruciale per il settore balneare italiano, mentre a livello nazionale prosegue il dibattito sul riordino delle concessioni demaniali marittime e sulle modalità di applicazione delle gare previste dalla normativa europea. Il comparto rappresenta infatti uno dei pilastri del turismo italiano: oltre 25.000 imprese e circa 100 mila lavoratori operano lungo le coste del Paese, contribuendo in modo significativo all’economia turistica nazionale.

In questo scenario il litorale laziale assume un ruolo strategico, rappresentando uno dei principali poli turistici della regione e accogliendo ogni anno milioni di presenze tra turismo balneare e attività legate alla blue economy.

Durante l’incontro si discuterà delle opportunità e delle criticità legate al rinnovo delle concessioni, del ruolo strategico della blue economy, della valorizzazione delle imprese balneari e dell’importanza di garantire un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e accessibile del litorale.

All’evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e del settore, tra cui: Mario Baccini, Sindaco del Comune di Fiumicino; Fabrizio Ghera, Assessore della Regione Lazio alle Infrastrutture e all’Ambiente; On. Erica Mazzetti, componente della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici; On. Salvatore M. Di Mattina, componente della X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo; Gianluca Quadrini, Dirigente Regionale ANCI Lazio; Marco Maurelli, Presidente FederBalneari Italia; Alberto Cecere, Presidente FederBalneari Fiumicino; Stefano Maiandi, Presidente FIABA ETS; Stefano Banini, Direttore CURSA – Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente; Massimo Castellano, General Manager rete d’imprese I Borghi Marinari di Roma e Lazio Blue Route.

L’incontro sarà anche l’occasione per avviare una riflessione condivisa sul “Patto per il Mare del Lazio”, un percorso volto a rafforzare il dialogo tra istituzioni e imprese e a individuare strategie concrete per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle coste.

L’appuntamento di Fregene si propone come un momento di confronto e proposta tra istituzioni, imprese e territorio, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di politiche che garantiscano certezze normative, tutela delle imprese e sviluppo sostenibile del patrimonio costiero.