Il futuro della Polisportiva di Fregene: confronto partecipato tra amministrazione e cittadini

Le idee e le preoccupazioni degli abitanti al centro di un’assemblea pubblica

Le idee e le preoccupazioni degli abitanti di Fregene sulla sorte futura della Polisportiva sono state al centro di un’assemblea pubblica. Per discutere del futuro di una realtà storica e significativa per la comunità locale, all’incontro, organizzato dalla Pro Loco Fregene e Maccarese, dal Comitato Cittadino Fregene, dall’associazione Autonomia da Fiumicino, hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, il vicesindaco Giovanna Onorati, il presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, i consiglieri Pascone e Feola e molti cittadini.

L’assemblea, al Centro Senior, è stata caratterizzata da un “confronto aperto”, in cui il Sindaco Baccini ha ribadito che l’amministrazione comunale si impegnerà per restituire alla Polisportiva il ruolo centrale che merita.

“La Polisportiva di Fregene non è solo uno spazio sportivo, ma un simbolo di aggregazione e identità per la nostra comunità. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare un progetto che tenga conto delle esigenze di tutti, rispettando la storia di questo luogo e guardando al futuro. Stiamo valutando diverse opzioni per garantire una gestione sostenibile e partecipata – ha sottolineato il Primo cittadino – Non vogliamo soluzioni temporanee o interventi superficiali. L’intento è costruire un progetto duraturo. Stiamo esplorando la possibilità di accedere a finanziamenti regionali ed europei, valutando anche forme di partenariato pubblico-privato che possano garantire una gestione efficace e responsabile”.

Durante l’assemblea, il Sindaco ha aggiornato i cittadini anche su altri temi, come il progetto per la condotta di risalita, il piano di riqualificazione del Lungomare di Fregene e le misure per la sicurezza urbana.

“Ringrazio tutti i cittadini intervenuti per la partecipazione attiva e il contributo costruttivo, e confermo la volontà dell’Amministrazione di organizzare ulteriori incontri nelle diverse località del territorio, per promuovere uno spirito sempre più democratico e condiviso”, ha concluso Baccini.

Tanti cittadini hanno espresso le loro preoccupazioni e portato le loro proposte nel merito della tematica.

“Il Primo Cittadino ha ascoltato tutti e ha risposto ad ogni domanda, rassicurando i cittadini sull’impegno da parte dell’amministrazione comunale di garantire la realizzazione di un progetto che restituisca alla polisportiva la dignità e l’importanza rivestiti nel tempo come polo sportivo e ludico-ricreativo, centro di aggregazione e di riferimento per l’intera comunità – ha riferito la Pro Loco – Il Sindaco ha puntualmente aggiornato i cittadini anche relativamente ad altre questioni di primario interesse locale quali la condotta di risalita, la riqualificazione del Lungomare di Fregene, la sicurezza, nonché sulle altre iniziative che riguardano tutto il territorio comunale. Le assemblee pubbliche sono occasioni preziose per instaurare e mantenere un dialogo aperto e costruttivo tra amministrazione e cittadini e il nostro impegno è quello di proseguire nel predisporre nuovi incontri sui temi di maggiore interesse, auspicando una partecipazione sempre più cospicua”.