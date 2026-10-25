Fiumicino, sport e natura protagonisti a Villa Guglielmi: il Trofeo Sant’Ippolito celebra 18 anni di successi

Grande partecipazione alla competizione podistica di 6,3 chilometri organizzata dall’ASD Athletic Sea Runners. Scaramucci e Romeo conquistano il primo posto. Costa: “Una tradizione sportiva importante per la nostra città”

di Fernanda De Nitto

Il parco di Villa Guglielmi ha fatto da cornice alla diciottesima edizione del “Trofeo S. Ippolito”, promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Athletic Sea Runners, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino.

A dare lo start direttamente il Sindaco Mario Baccini, insieme con la giovane campionessa Giorgia Chierchia, dell’Atletica Villa Guglielmi, che ha vinto la medaglia d’argento nei campionati regionali individuali, tenutisi a Viterbo, per la serie 2, 60 metri.

Numerosi atleti, di diverse team laziali e nazionali, hanno partecipato alla corsa competitiva di 6.300 metri, svoltasi tutta all’interno del parco.

Da record i risultati della gara competitiva dove a trionfare è stato, con il tempo di 20.14 minuti Luca Scaramucci della X-Solid Sport Lab ASD, seguito da Imbesi Philip della ASD ACSI Futuratletica, che ha percorso il tragitto in 20.54 e Giovannini Marco, classificatosi terzo con 20.59 minuti.

Per le donne a vincere è stata Romeo Silvia della X-Solid Sport Lab ASD che ha raggiunto il traguardo con il tempo di 24.50 minuti; secondo posto per Bartomioli Noemi dell’ASD Atletica Villa Guglielmi, di Fiumicino, che ha percorso la gara in 28.12 minuti; terza arrivata Bassetti Ilaria, sempre dell’Atletica Villa Guglielmi, con 28.44.

L’ASD Athletic Sea Runners, con il suo Presidente Ciro Bossa, ha voluto festeggiare la maggiore età della gara competitiva portando l’evento sportivo all’interno del Parco di Villa Guglielmi. Tale scelta ha consentito a diversi atleti della regione di apprezzare le bellezze naturalistiche del nostro territorio, correndo tra i percorsi che i cittadini di Fiumicino, amanti dell’atletica e della camminata, quotidianamente vivono immersi nel verde.

Alle premiazioni erano presenti gli assessori Stefano Costa ed Angelo Carroccia.

“Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di questa maratona dedicata a S. Ippolito, patrono della nostra Città. Un plauso agli organizzatori, all’Associazione Sea Runners e al suo presidente Ciro Bossa, a tutti gli atleti che hanno voluto partecipare alla gara, congiuntamente ai volontari delle associazioni sportive che si sono resi disponibili per la gestione logistica e tecnica della competizione” ha dichiarato l’Assessore Stefano Costa, a conclusione dell’evento.

“Una gara del genere, realizzata all’interno del Parco di Villa Guglielmi – aggiunge – uno dei fiori all’occhiello della nostra città, è sempre un valore aggiunto, soprattutto per la valorizzazione dei nostri tesori naturali ed ambientali. Come Assessore all’Ambiente è stato per me un piacere collaborare per il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche ed organizzative che hanno permesso lo svolgersi della corsa proprio all’interno del nostro amato polmone verde”.

“La maratona ha festeggiato quest’anno il suo diciottesimo anno. Auguro all’evento di proseguire quale tradizione sportiva importante per il nostro comune, dedicata alla promozione dello sport quale elemento essenziale di benessere e socialità” ha concluso Stefano Costa