Il Comune di Fiumicino intitola un parco a Salvo D’Acquisto

Il Sindaco Baccini “Un luogo simbolico dove onorare la memoria di un grande uomo, che con il suo sacrificio ha scritto una storia di amore e solidarietà.”

Il Comune di Fiumicino ha assegnato la nuova denominazione toponomastica al parco pubblico situato tra Viale Coccio di Morto e Piazzale Don Luigi Sturzo, che sarà ufficialmente intitolato “L’Offerta della Vita di Salvo D’Acquisto”, in onore del suo eroico gesto compiuto durante l’occupazione nazista.

“Con questa iniziativa, vogliamo rendere omaggio al sacrificio di Salvo D’Acquisto e ricordare ai nostri concittadini l’importanza di valori quali la solidarietà e il coraggio, affinché il suo gesto rimanga indelebile nella memoria collettiva e in quella delle generazioni future. Il parco, che da oggi porta il suo nome, diventerà un luogo simbolico dove onorare la memoria di un grande uomo, che con il suo sacrificio ha scritto una storia di amore e solidarietà durante un periodo storico devastato dall’odio e dall’intolleranza”, commenta il Sindaco Mario Baccini.

Il 23 settembre 1943, nella frazione di Palidoro, Salvo D’Acquisto, giovane vice brigadiere dei Carabinieri, si distinse per il suo coraggio e altruismo. Durante un rastrellamento nazista, ventiquattro persone furono catturate dai soldati tedeschi, tra cui ventidue uomini e un ragazzino. Salvo D’Acquisto, che aveva solo ventitré anni, venne prelevato dalla caserma dove prestava servizio e portato sul luogo in cui erano stati radunati gli ostaggi. Dopo un interrogatorio, il vice brigadiere si autoaccusò falsamente per salvare le vite degli altri prigionieri. Quando i soldati tedeschi liberarono gli ostaggi, venne giustiziato.