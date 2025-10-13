Il Comune di Fiumicino approva la convenzione per valorizzare la “Liburna”

Le risorse stanziate saranno necessarie per la copertura del cantiere e per la sostituzione delle parti lignee deteriorate
La Giunta comunale di Fiumicino, riunita lo scorso 10 ottobre ha approvato la convenzione attuativa per sostenere il progetto di costruzione della “Liburna”, una nave da guerra di epoca romana realizzata a grandezza naturale nel cantiere storico gestito dalla famiglia di Maestri d’ascia Carmosini.
Un progetto ambizioso e visionario, portato avanti dal Comitato Promotore SAIFO, che rientra appieno nella strategia dell’Amministrazione comunale per promuovere un turismo culturale, lento e sostenibile, in linea con gli obiettivi del governo.
Con questa delibera, il Comune si impegna a sostenere gli interventi di valorizzazione e promozione dell’opera, a conferma la propria volontà di investire in progetti di alto valore culturale capaci di rafforzare l’offerta turistica e il legame con la storia della Città.
Le risorse stanziate saranno necessarie per la realizzazione di una copertura del cantiere per proteggere la nave dalle intemperie; la sostituzione delle parti lignee deteriorate, consentendo così la prosecuzione dei lavori in sicurezza e nel rispetto delle tecniche tradizionali.
L’iniziativa, che ha già ottenuto il sostegno del Consiglio Comunale con l’approvazione della mozione “Liburna” lo scorso 21 maggio 2024, proseguirà con la firma della convenzione attuativa il suo percorso di crescita con un impegno istituzionale sempre più concreto.