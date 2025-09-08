Il catamarano “C-Cat 65” pronto al debutto allo Yachting Festival di Cannes

Il cantiere Comar punta al rilancio del “Made in Fiumicino”.

di Umberto Serenelli

È tutto pronto per vedere in mostra il catamarano “C-Cat 65” allo Yachting Festival di Cannes che aprirà i battenti domani e si protrarrà fino al 14 settembre. L’imbarcazione “Made in Fiumicino”, costruita dal cantiere nautico “Comar Yachts”, è il più grande sport cruise costruito fino a ora a livello italiano. L’ammiraglia della struttura di viale Traiano è in carbonio e va ad incrementare la linea dei multiscafi, costruiti dalle maestranze di Fiumicino, che vanta tre modelli a vela: C-Cat 38, C-Cat 48 e C-Cat 40 a motore. Il gioiello della Comar è lungo 21 metri e largo circa 9. Certamente catturerà le attenzioni dei curiosi che faranno visita all’elegante baia della costa francese dove si stimano circa 600 espositori e la presenza di oltre 700 imbarcazioni. Una mostra in cui gli esperti del settore nautico avranno l’opportunità di prendere visione di costruzioni nautiche tecnologiche avanzate e senz’altro all’avanguardia come il “C-Cat 65”.

“Questo multiscafo rappresenta un simbolo per tutta la nautica italiana visto che è un concentrato di innovazione – sottolinea il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini -. Siamo quindi orgogliosi che una realtà come quella rappresentata dal segmento C-Cat tenga alto il nome della Città di Fiumicino su un palcoscenico internazionale come quello di Cannes. È la dimostrazione concreta che la nostra località è un punto di riferimento per l’industria nautica d’eccellenza”.

I doppia carena C-Cat 28, 38 e 48 hanno già ottenuto un notevole consenso degli esperti del settore, proprio lo scorso anno, al “The International Multihull Boat Show” sempre in Francia. “La partecipazione alla mostra di Cannes segna un momento fondamentale per la cantieristica della nostra Città – sottolinea il Ceo del cantiere Comar, Massimo Guardigli -. La classe C-Cat viene costruita a Fiumicino e questo è un segnale rivolto anche agli altri imprenditori del territorio. Il nuovo catamarano è frutto del lavoro di una cinquantina di persone che sono state impegnate per circa 40 mila ore nell’arco degli ultimi due anni. Non solo, sono oltre 4 mila le ore di studio su un progetto condivise dai tecnici del nostro cantiere e dal progettista Enrico Contreas. Un ruolo fondamentale è stato recitato dall’ingegneria Naval Design per la parte strutturale e per l’idrodinamica dal designer Marco Amadio”.