Il Borgo Palidoro rilancia un nuovo look per l’impianto sportivo comunale “Angelo Fontana”

Illustrato al Sindaco di Fiumicino il “project financing” che cambierà volto al centro di via Filippo Cuggiani.

di Umberto Serenelli

Il club di calcio Borgo Palidoro finalmente svela il progetto per il completo maquillage del campo “Angelo Fontana” (nella foto). Il sodalizio del Borgo, che milita nel campionato in Promozione, si è rivolto allo studio Pau Group srl che ha provveduto, attraverso l’ing. Fabio Aleandri e dal geometra Luca Di Marco, alla stesura di “project financing” per dare un tocco di modernità al vecchio impianto ubicato in via Filippo Cuggiani.

È noto che terreno di gioco del centro è ancora in pozzolana e ciò costituisce un problema per il sodalizio a cui si unisce la carenza degli spogliatoi che limita l’attività agonistica e l’iscrizione dei baby alla scuola calcio. Per tale motivo il “patron” Alessandro Schiavi volta pagina portando all’attenzione dell’amministrazione comunale (nella foto), con in testa il sindaco Mario Baccini, un piano che prevede la ristrutturazione e l’adeguamento dello stadio di calcio comunale.

Gli interventi sulla struttura contemplano l’adeguamento delle dimensioni del campo di calcio, con relativa posa del manto di erba sintetica, la sistemazione di quello di calcetto e la realizzazione di una nuova tribuna coperta in grado di ospitare 200 tifosi. Previsto, inoltre, un locale adibito a servizi igieni con bar nell’area spettatori e una nuova illuminazione per match in notturna. La struttura verrà dotata di una nuova recinzione di 2,20 metri lungo il perimetro mentre sui lati minori sarà di 7. Saranno realizzati anche 2 nuovi cancelli per consentire l’accesso sul rettangolo ai mezzi di soccorso.

“Il nostro obiettivo è ristrutturare l’impianto e poi consegnarlo ai cittadini di Palidoro che da anni ne chiedono la sistemazione – precisa Alessandro Schiavi, presidente della Borgo Palidoro -. In questo contesto valuteremo tutte le proposte che ci verranno suggerite al fine di raggiungere la totale funzionalità del Fontana”.

Anticipato anche un apparato di drenaggio del campo e un sistema di irrigazione automatica. Per raggiungere la tribuna verrà posata una pavimentazione antisdrucciolevole affiancata da alberature. Per la completa efficienza sarà importante l’ampliamento degli spogliatoi in grado di accogliere le crescenti esigenze, dovute all’aumento demografico, della scuola calcio amaranto. Da oltre 25 anni il campo Fontana è un punto di riferimento per le nuove leve del Borgo e senza i necessari interventi si corre il rischio che i genitori preferiscano portare i figli nei distanti tappeti di gioco a Passoscuro e Aranova. Il club del Borgo non riesce a competere con le vicine società presenti lungo l’asse della via Aurelia proprio perché il fondo in pozzolana non costituisce una grossa attrattiva.

La sistemazione dell’impianto, per il quale il Borgo chiede la concessione di 30 anni, comporterà un investimento superiore ai 1,3 milioni di euro a totale carico della società.

“Il progetto ci piace e rientra nel decentramento amministrativo degli impianti sportivi del comune su cui stiamo lavorando – precisa soddisfatto il primo cittadino -. In questo quadro rientra anche la prossima sistemazione dello stadio di Aranova. Il recupero del Fontana è importante per una cittadina come Palidoro perché lo sport deve essere un punto di riferimento per i giovani del posto che potranno praticare il calcio vicino casa e in un luogo idoneo alla loro crescita”.