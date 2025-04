Il 6 aprile torna la “Domenica al Museo”: un’occasione per visitare le ricchezze storiche del nostro territorio

Parco Archeologico Ostia Antica – Complesso degli Antichi Porti di Claudio e Traiano : Orario di apertura dalle 10:00, con ultimo ingresso alle 16:30 e uscita entro le 17:30. L’ingresso è in via Portuense 2360.

Parco Archeologico Ostia Antica – Museo delle Navi: Orario di apertura dalle 10:00 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17:30. Il museo è in Via Alessandro Guidoni, raggiungibile in auto da via dell’Aeroporto di Fiumicino.