I 55 anni della ProLoco di Fiumicino

Fondata nel 1970 da un gruppo di volontari, l’associazione celebra oltre mezzo secolo di impegno per la promozione culturale e turistica del territorio

di Fernanda De Nitto

Compleanno importante per la Pro Loco di Fiumicino, che oggi celebra i suoi primi cinquantacinque anni dalla sua costituzione, avvenuta nel 1970. La storia dell’organizzazione si intreccia con quella della Città, tra i suoi sviluppi storici, urbanistici, demografici e turistici.



L’Associazione è nata da un gruppo di volontari intraprendenti del territorio e, da allora, valorizza e promuove iniziative culturali, aggregative e turistiche, dedicate in particolare alla conoscenza delle peculiarità cittadine.

La Pro Loco di Fiumicino è oggi associata all’UNPLI, Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e all’Albo Nazionale del Servizio Civile.

La storica organizzazione si è sempre resa protagonista di manifestazioni e iniziative che hanno visto il coinvolgimento della città, come la “Sagra del Pesce”, apprezzata e conosciuta in tutto l’hinterland romano, il “Carnevale a mare”, la “Festa della Befana”, il presepe vivente e la “Festa di Corte”, organizzata presso la corte di Villa Guglielmi.

Ad oggi sono diverse le iniziative a cui la Pro Loco di Fiumicino ha fornito la sua partnership nell’organizzazione, tra cui la festa del Santo Patrono, S. Ippolito, organizzata dalla Diocesi suburbicaria di Porto-Santa Rufina, in ricordo di questo santo, il cui culto viene tramandato ininterrottamente dal III secolo d.C.

Oppure l’iniziativa “Scrittori da bere – Musica da assaggiare”, organizzata dall’Associazione MIC insieme alle altre Pro Loco territoriali, per la valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle eccellenze territoriali.

La stessa organizzazione ha partecipato alla sagra del pesce fritto e baccalà a Eataly a Roma e sta organizzando per il prossimo sabato 25 ottobre la “Festa come una volta”, promossa insieme con la Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata presso l’Episcopio di Porto. L’iniziativa permetterà ad adulti e bambini di partecipare a giochi popolari, di fare una partita a scacchi, un giro sul pony per i più piccini e la visita guidata dell’Episcopio, con la celebrazione, alle ore 18.30, della Santa Messa dedicata a S. Ippolito.

A breve l’organizzazione riprenderà le gite presso i luoghi di interesse e quelle in battello sul fiume Tevere. Sono, altresì, in programma le celebrazioni per il centenario della morte di Giovan Battista Grassi e altri ambiziosi progetti. Questi sono solo alcuni esempi di un’attività costante, fatta di attenzioni e impegno, per la promozione e valorizzazione delle risorse culturali e turistiche della Città di Fiumicino, che la Pro Loco, in questi cinquantacinque anni, ha saputo interpretare con professionalità e attenzione.