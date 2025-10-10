“Hitter Major Trauma”: a Fiumicino una giornata formativa internazionale sulla gestione delle maxi emergenze

Domenica 12 ottobre il corso rivolto a medici, infermieri e operatori tecnici con simulazioni realistiche delle emergenze

Domenica 12 ottobre, dalle ore 7:00 alle 18:00, si terrà a Fiumicino l’evento “Hitter Major Trauma”, una giornata formativa di livello internazionale dedicata alla gestione del trauma maggiore e delle maxi emergenze.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata dalla Confraternita di Misericordia di Fiumicino, si svolgerà in diverse aree del territorio: Piazzale Molinari, Istituto Paolo Baffi, Via Bezzi e la spiaggia adiacente a Piazzale Molinari.

Il corso è rivolto a medici, infermieri e operatori tecnici e prevede simulazioni realistiche che toccheranno tutti gli aspetti della gestione delle emergenze, sia intraospedaliera che extraospedaliera. L’obiettivo è quello di formare personale sanitario altamente qualificato, capace di intervenire in modo efficace e tempestivo in contesti critici.

Alle ore 15.30, presso l’Istituto Paolo Baffi, è prevista la presenza del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che porterà i saluti istituzionali dell’Amministrazione.