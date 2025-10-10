Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 10 Ottobre 2025

“Hitter Major Trauma”: a Fiumicino una giornata formativa internazionale sulla gestione delle maxi emergenze

Domenica 12 ottobre il corso rivolto a medici, infermieri e operatori tecnici con simulazioni realistiche delle emergenze

 

Domenica 12 ottobre, dalle ore 7:00 alle 18:00, si terrà a Fiumicino l’evento “Hitter Major Trauma”, una giornata formativa di livello internazionale dedicata alla gestione del trauma maggiore e delle maxi emergenze.

 

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata dalla Confraternita di Misericordia di Fiumicino, si svolgerà in diverse aree del territorio: Piazzale Molinari, Istituto Paolo Baffi, Via Bezzi e la spiaggia adiacente a Piazzale Molinari.

 

Il corso è rivolto a medici, infermieri e operatori tecnici e prevede simulazioni realistiche che toccheranno tutti gli aspetti della gestione delle emergenze, sia intraospedaliera che extraospedaliera. L’obiettivo è quello di formare personale sanitario altamente qualificato, capace di intervenire in modo efficace e tempestivo in contesti critici.

 

Alle ore 15.30, presso l’Istituto Paolo Baffi, è prevista la presenza del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che porterà i saluti istituzionali dell’Amministrazione.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Hitter Major Trauma Misericordia
Articoli correlati
Articoli

Navigabilità del Tevere, Califano (Pd) alza la voce

venerdì, 10 Ottobre 2025
Sport

Supernova, archiviato il ko all’esordio. Pasquinelli: "Ora si fa sul serio"

venerdì, 10 Ottobre 2025
Cronaca

"Hitter Major Trauma": a Fiumicino una giornata formativa internazionale sulla gestione delle maxi emergenze

venerdì, 10 Ottobre 2025
Cronaca

Fregene, Villaggio dei Pescatori: le concessioni demaniali finiscono in TV

venerdì, 10 Ottobre 2025
Parliamo di...

Artigiani in Piazza: il Mercatino Artigianale O.P.I. torna Piazza Grassi con tante novità

venerdì, 10 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz