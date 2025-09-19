Guasto improvviso alla rete idrica, Onorati: “Ringrazio Acea Ato2 per il tempestivo intervento”

“L’intervento di riparazione è stato immediato per il ripristino della normale funzionalità del servizio”

“Acea ATO 2 ha comunicato che nella serata del 18 settembre, a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica, si sono verificati abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle località di Fregene e Maccarese e zone limitrofe. L’intervento di riparazione è stato immediatamente avviato da Acea ATO 2, che ha attivato le squadre tecniche per il ripristino della normale funzionalità del servizio” dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati

“Appena venuta a conoscenza del disservizio, insieme al Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, abbiamo contattato i tecnici di Acea ATO2, per avere aggiornamenti in tempo reale sulla natura del guasto e sui tempi previsti per la risoluzione” conclude Giovanna Onorati che ringrazia Acea Ato2 per il tempestivo intervento