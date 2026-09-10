Isola Sacra, una fermata che non esiste più, ma il cartello è ancora lì

“Molte persone aspettano inutilmente l’autobus. Quel cartello va rimosso”

Vorrei segnalare una situazione che da tempo crea confusione e disagi in via della Scafa, nel tratto compreso tra la chiesa della Madonnella e il Cross Conad.

In quel punto è ancora presente il cartello di una fermata dell’autobus che, in realtà, non è più attiva da anni. Il problema è che chi non conosce la situazione continua comprensibilmente a considerarla una normale fermata.

Capita così che molte persone rimangano ad aspettare un autobus che lì non si fermerà mai, spesso per lungo tempo, sotto il sole e, con l’arrivo della brutta stagione, anche sotto la pioggia.

Sarebbe quindi opportuno che chi di competenza provvedesse quanto prima alla rimozione del cartello, evitando ulteriori equivoci e inutili attese ai cittadini.

Spero che, attraverso questa segnalazione, il problema possa finalmente essere portato all’attenzione degli uffici competenti e risolto.

Lettera inviata da: Anna Maria V.



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