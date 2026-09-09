Vinòforum 2026, grande successo per l’esordio a Piazza di Siena

A Piazza di Siena degustazioni, masterclass, cene e incontri fino al 13 settembre

È partito sotto i migliori auspici Vinòforum 2026, accolto fin dalla prima serata con una partecipazione numerosa e con un entusiasmo che ha animato tutti gli spazi dell’evento. Dai banchi d’assaggio alle degustazioni guidate, dalle cene placée ai Temporary Restaurant, tutti i format sono stati contraddistinti da un mood particolarmente positivo che conferma il ruolo centrale della manifestazione nel panorama enogastronomico nazionale.

Ad aprire ufficialmente questa nuova edizione Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Giancarlo Righini, Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio; Gianluca Gallo, Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari e forestazione Regione Calabria; Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo Rifiuti di Roma Capitale, e Massimiliano Raffa, Presidente ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio.

“Volevo ringraziare tutte le istituzioni presenti – ha introdotto Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – ciascuno rappresenta una parte fondamentale del percorso che permette a Vinòforum di continuare a raccontare il meglio del vino italiano e dell’agroalimentare. Questa 23esima edizione è il risultato di un lavoro corale che sta dando risultati importanti nel tradurre le eccellenze del nostro Paese in termini di comunicazione e contenuti”.

“Dentro a una bottiglia di vino c’è l’Italia – ha concluso il Ministro Francesco Lollobrigida – il racconto dei territori, dell’ambiente, delle cure che, attraverso il lavoro dell’uomo e l’impegno in vigna, scolpiscono il nostro territorio rendendolo così affascinante. Questo tipo di iniziative permettono di raccontare questo prodotto. Valorizzare il vino permette di creare ricchezza, lavoro, ma anche di proteggere la nostra storia e la nostra identità”.

“Vinòforum è un evento a cui teniamo particolarmente perché, anno dopo anno, continua a rappresentare una grande occasione di incoming – ha sottolineato l’Assessore Giancarlo Righini – Come Regione Lazio andiamo in giro per l’Europa e per il mondo, ma qui a Vinòforum la collaborazione tra istituzioni sta dando risultati sempre maggiori in ogni edizione. Ci piace sottolineare i nostri rapporti privilegiati con il mondo delle Indicazioni Geografiche, vero motore di quella che ormai molti definiscono Dop Economy”.

“Essere qui nella Capitale con Vinòforum è motivo di grande orgoglio – ha aggiunto l’Assessore Gianluca Gallo – Roma rappresenta un mercato strategico per la Calabria, continuiamo così a investire ampliando la nostra presenza, valorizzando il patrimonio vitivinicolo e la qualità della nostra produzione sia sul territorio romano, ma anche a livello nazionale con Vinitaly e a livello locale, come è stato con Vinitaly in the city a Sibari. Ringrazio l’Assessore e i ministri per il lavoro svolto a sostegno di un comparto agricolo che ha portato al raggiungimento del riconoscimento di patrimonio dell’umanità, una grande tutela per la nostra storia e le nostre filiere”.

“Roma è lieta di ospitare ancora la manifestazione enogastronomica più importante per il centro-sud Italia – ha spiegato l’Assessora Sabrina Alfonsi – Vinòforum mette in luce il legame millenario tra la Capitale e la viticoltura, dando spazio a realtà del territorio come Roma Doc e diversi spazi regionali che parlano a più voci tra vino e cucina romana. È motivo di orgoglio essere testimoni della crescita dell’evento anche fuori dai confini regionali, diventando un appuntamento fondamentale per tutta la Penisola”.

“Con 80 mila visitatori della scorsa edizione – ha spiegato il Presidente ARSIAL, Massimiliano Raffa – Vinòforum continua a rappresentare un momento d’incontro e un modello di business di riferimento per le nostre imprese. Siamo presenti con 21 produttori tra aziende del vino e dell’agrifood, nonché con numerose cantine del Lazio. Quest’anno abbiamo trasformato lo spazio ARSIAL in un’agorà, avvolto dai produttori e dai paesaggi della nostra regione, portando avanti il format delle blind tasting che continua a dare grandi soddisfazioni: quando la competizione si gioca nel bicchiere, infatti, la regione Lazio si distingue e stupisce”.

In occasione dell’edizione 2026, Vinòforum sviluppa la collaborazione con Veronafiere con l’obiettivo comune di dare al comparto vitivinicolo italiano una voce più forte e coesa, costruendo una collaborazione strutturata in grado di affrontare le attuali sfide e accompagnare il settore in una nuova fase di sviluppo, ribadendo il valore, la qualità e l’identità della produzione vitivinicola italiana.

“Come Veronafiere, siamo spesso raccontati attraverso la forza dei nostri numeri: le decine di migliaia di buyer internazionali, i metri quadrati espositivi, gli oltre 670 mila visitatori ogni anno – spiega Gianni Bruno, direttore generale di Veronafiere – Ma una fiera vive prima di tutto di relazioni, competenze e persone. Con il format House of Veronafiere a Vinòforum abbiamo voluto creare uno spazio di incontro e confronto capace di raccontare il nostro Gruppo a 360 gradi: una lounge in cui i nostri brand dialogano con operatori e buyer, mostrando ciò che sta alla base del nostro modello di event factory: il capitale umano di Veronafiere e la capacità di mettere in connessione le filiere più rappresentative del Made in Italy”.

Proseguono intanto gli appuntamenti dell’edizione 2026 di Vinòforum:

Roma: radici e futuro. Oltre 40 ricette da provare nei Temporary Restaurant

Martedì 8 è la volta del trittico Bhuiya Delwar Hossain di Porto Osteria di Mare, Andrea Lattanzi di Taverna Flavia e Rocio Del Carmen Barreto Panta di Sapore Perù al Pigneto, mentre mercoledì 9 riflettori su Alex Saros di Avus Ristorante, Elvio Ferrelli e Luana Lesce di Nuan Cucina di Mare e Giacomo Meschini e Matteo Forcella di Osteria della Parola.

Le Grandi degustazioni guidate in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Lazio

Martedì 8 settembre il Wine Theatre ospita alle ore 20.00 Verticale Chianti Classico Riserva Carpineto e alle ore 21.00 Champagne: Terroir e Stili, grande degustazione guidata da Daniele Balan, in accompagnamento a grandi stagionature di Parmigiano Reggiano.

The Night Dinner – il palcoscenico della Cucina Italiana

Continuano le cene stellate firmate in collaborazione con La Molisana: martedì 8 settembre salirà sul palco Rocco De Santis del Ristorante Flora del Grand Hotel Flora, mentre mercoledì 9 settembre sarà la volta della chef Sara Scarsella del ristorante Sintesi.

Pizze d’Autore: le cene insieme ai maestri pizzaioli dell’arte bianca

Per le serate Pizza d’Autore, realizzate in collaborazione con Molino Caputo, martedì 8 è il turno di Carlo Sammarco di Carlo Sammarco Pizzeria 2.0, Aversa, mentre mercoledì 9 di Ciro Tutino di Bro. Napoli. Tutte le creazioni saranno abbinate alla Birra Tedesca Erdinger importata da Perrella, uno dei più importanti selezionatori e distributori del territorio italiano.

Casa Barolo: un viaggio nel cuore delle Langhe

Grandi degustazioni da vivere anche in Casa Barolo, lo spazio organizzato da Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa e dedicato a uno dei terroir più iconici del Paese. Accanto ai banchi d’assaggio, ogni sera lo spazio propone diversi appuntamenti guidati da sommelier per vivere e conoscere le diverse espressioni produttive del territorio. A chiudere ogni serata, le Flash Tasting che offrono un calice di pregio raccontandone origine, identità e sfumature.

Degustazioni gratuite per esperti e appassionati

Continua il calendario delle degustazioni gratuite organizzate da EvooSchool sull’olio extravergine di oliva, ma anche dall’Ente del Turismo Spagnolo e dal Club Amici del Toscano. Si inaugura anche il calendario delle masterclass promosse dalla Regione e Arsial, degustazioni alla cieca dedicate alla crescita qualitativa dell’enologia regionale.

Martedì 8 settembre è la volta de “Il Lazio dei grandi bianchi sfida l’eccellenza mondiale: il Pouilly-fumé aoc di Pascal Jolivet”, mentre mercoledì 9 “Il Lazio dei grandi rossi sfida l’eccellenza mondiale: il San Leonardo di Tenuta San Leonardo”.

Continua il calendario promosso dalla Fondazione Italiana Sommelier, dedicato a chi il vino vuole viverlo e capirlo.

Dulcis in fundo

Per completare l’offerta gastronomica, per la prima volta Vinòforum dedica uno spazio al caffè, ai dolci e ai vini dolci in abbinamento, tre mondi che meritano di essere raccontati insieme. Ogni sera, quattro pastry chef e maestri gelatai — La Cannoleria Siciliana, Gelateria Cremilla, BAP e Gima Caffè — firmeranno a rotazione proposte di pasticceria artigianale e caffetteria, mentre sei enoteche romane – Enoteca Vite, Enzoteca, Punto Enoteca, Soul Rebel, Enoteca Seidivino e Doppiaenne – cureranno l’abbinamento con una carta di vini dolci pensata per l’occasione.

COLPO D’OCCHIO SU VINÒFORUM 2026

DATE: da lunedì 7 settembre a domenica 13 settembre 2026

LOCATION: Piazza di Siena – Villa Borghese (Roma)

ORARI: Tutti i giorni dalle 19 alle 24 (venerdì e sabato 19 – 01)

PARCHEGGIO: PIAZZA DI SPAGNA – VILLA BORGHESE Scontistica del 20% sulla tariffa oraria

presentando alle casse del parcheggio il biglietto di ingresso a Vinòforum. (La scontistica non sarà

applicabile in caso di entrata al parcheggio tramite sistemi Telepass o UnipolMove)

CENE D’AUTORE E TOP TASTING prenotabili online

Biglietti su www.vinoforum.it