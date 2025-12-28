Grave incidente su via della Scafa

Sul posto i Vigili del Fuoco per liberare i feriti dalle lamiere

di Fernanda De Nitto

Nel primo pomeriggio di oggi un grave incidente ha riguardato la località di Isola Sacra, dove a seguito di un urto violento tra più autovetture è tutt’ora consentito il transito a senso alternato su un tratto di Via della Scafa.

Il luogo interessato dal sinistro è quello compreso tra Via dell’Aeroporto di Fiumicino, Via della Scafa e Via Gino Trainotti. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per liberare i feriti dalle lamiere, insieme con i sanitari del 118, il 112 e la Polizia Locale di Fiumicino, intervenuta per dirigere e coordinare il traffico dell’area, che già dai momenti successivi all’incidente risulta essere seriamente compromesso.

Il sinistro ha riguardato due autovetture, una BMW e una Ford Fiesta. Da una prima analisi dei fatti sembra che l’incidente sia stato causato dall’alta velocità e dal mancato rispetto delle regole di precedenza.

I feriti, sono stati tutti trasportati al pronto soccorso in codice rosso, di cui uno più grave per il quale si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Sono in corso di accertamento i rilievi necessari per comprendere le reali cause del grave incidente che sta in parte paralizzando la città di Fiumicino.

Notizia in aggiornamento