Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 18 Settembre 2025

Grave incidente in Via della Scafa, centauro 35enne in codice rosso

Scontro tra moto e due auto: strada chiusa, traffico in tilt con intervento dell’elisoccorso

 

di Fernanda De Nitto

 

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente in Via della Scafa, direzione Fiumicino, all’altezza dell’incrocio con Via Arsiero.

 

Per cause ancora da chiarire un motociclista di trentacinque si è scontrato con due autovetture. Data la gravità del sinistro è stato chiuso un tratto della strada statale 296 “Della Scafa”, al km 3,200, all’altezza di Fiumicino. Per consentire le operazioni di soccorso e l’intervento dell’elisoccorso il traffico è stato deviato lungo Via della Scafa.

 

Sul posto presenti diverse squadre dell’Anas, la Polizia Locale di Fiumicino e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto stradale, data la congestione del traffico.

 

Da quanto si apprende dai residenti della zona i soccorritori hanno dapprima praticato il massaggio cardiaco sul centauro gravemente ferito per poi ricorrere all’eliambulanza che ha trasportato il giovane, in codice rosso, presso il pronto soccorso più vicino.

 

Notizia in aggiornamento

 

 

