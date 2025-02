Grande attesa per le sfilate e feste di Carnevale: nel weekend, ad Aranova, Testa di Lepre ed Ostia Antica

Reso noto oggi il programma della Parata dei Carri a Fregene del 2 marzo

di Dario Nottola

Dopo la grande apertura del Carnevale di Maccarese domenica scorsa, saranno tre le sfilate e le feste di Carnevale che coloreranno il weekend sul litorale romano ed, in particolare, la zona nord del territorio comunale di Fiumicino, ad Aranova e Testa di Lepre. Un percorso di allegri eventi che proseguiranno fino a domenica 9 marzo, con la conclusione affidata al 35/mo “Carnevale a Mare” di Fiumicino, passando prima per gli eventi in agenda a Passoscuro, Torrimpietra, Parco Leonardo, Focene. Ed oggi è stato reso noto dalla Pro Loco il programma ufficiale del 39/mo “Carnevale di Fregene”, in scena domenica 2 marzo.

Sabato 22 febbraio, torna il Carnevale di “Crescere Insieme” ad Aranova: dalle 14, in via Michele Rosi, al via la sfilata dei carri allegorici che terminerà al centro La Tartaruga dove proseguirà la festa. Tra i temi dei carri la nave dei pirati de “La perla nera”, “La carica dei 101″ e ” Nemo” . Sarà premiato il miglior carro, il miglior gruppo mascherato, la migliore maschera adulto maschile e femminile e la migliore maschera bimbo e bimba. L’evento è patrocinato dal Comune di Fiumicino come, domenica 23, la quinta edizione della Sfilata dei carri: le quattro storiche contrade, “Borgo”, “Colonnacce”, “Malvicina” e “Prataroni” presenteranno, dalle ore 15, i quattro Carri con i temi: “Raffaella Carrà”, “Le Olimpiadi”, “Anni Settanta-Ottanta” e “Generazione Goldrake”. L’appuntamento sarà preceduto, alle 12, da giocolieri, trampolieri, dalla musica dei fratelli Hernandez e dalla sfilata della band “La racchia di Vejano”. Dalle 12.30 sarà possibile pranzare al chiosco della Pro Loco.

Sempre domenica 23 il Borgo di Ostia Antica, dalle 14, si animerà con la 36/ma edizione di “Borgo in Maschera-il Carnevale dei bambini“, organizzata dalla Parrocchia, con il supporto della Pro Loco ed in collaborazione con il gruppo Scout e l’Oratorio. In agenda la Sfilata delle maschere e la premiazione della più bella, in una cornice di giochi tradizionali, giostre, animazione ed un punto ristoro. La Pro Loco di Ostia Antica sostiene l’evento con il trucca bimbi e la possibilità di affittare splendidi costumi sartoriali realizzati dall’artigiana Adriana Ieva. Nel “Cantinone” sarà possibile ammirare l’esposizione delle creazioni sartoriali uniche.

Ed ecco l’anticipazione per Fregene: la Proloco Fregene Maccarese e il gruppo “carnevale maccaresano” presentano la 39/ma edizione del “CARNEVALE DI FREGENE” in programma domenica 2 marzo. La Parate di Carri e Gruppi Mascherati, Sbandieratori, Trampolieri, Giocolieri, in una cornice di Street Food, giostre e tanta musica, partirà alle ore 14 da Viale della Pineta 110 – angolo via Sestri Levante (infopoint Pro Loco). Saranno premiate le migliori maschere (singole e di gruppo). “Unisciti a noi per creare carri allegorici e organizzare gruppi mascherati per il Carnevale di Fregene che sfileranno per le vie del paese – l’appello della Pro Loco – Invitiamo tutti a sostenere questa iniziativa con il loro prezioso supporto. È un’opportunità per dimostrare il proprio impegno verso la comunità e far parte di un evento che porta gioia e allegria a grandi e piccoli.

Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario e creare un Carnevale che resterà nei cuori di tutti!”