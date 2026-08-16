Granaretto, strade dissestate: Severini chiede un intervento al Comune

Il presidente del Consiglio comunale di Fiumicino raccoglie le segnalazioni dei residenti: “Dopo Ferragosto sopralluogo e provvedimenti per ripristinare sicurezza e percorribilità”

Le condizioni di alcune strade del Granaretto finiscono all’attenzione dell’amministrazione comunale di Fiumicino. A raccogliere le segnalazioni dei residenti è stato Roberto Severini, presidente del Consiglio comunale e coordinatore di Forza Italia Fiumicino, che ha chiesto agli uffici competenti di verificare le criticità e programmare gli interventi necessari.

“Ho ricevuto direttamente dai residenti del Granaretto la segnalazione relativa alle condizioni di alcune strade della zona – spiega Severini – con particolare riferimento agli avvallamenti presenti in via del Granaretto e alla situazione del manto stradale nei pressi della piscina”.

Dopo aver ricevuto le segnalazioni, Severini ha interessato gli uffici comunali chiedendo una verifica delle condizioni delle strade e l’individuazione delle soluzioni necessarie.

“Si tratta di situazioni che, soprattutto in alcuni punti, possono creare disagi e problemi alla circolazione e che meritano quindi un intervento rapido”, sottolinea il presidente del Consiglio comunale.

Un primo sopralluogo è previsto subito dopo la settimana di Ferragosto. “Ho già rassicurato i cittadini che sarà effettuato il sopralluogo e saranno presi i provvedimenti necessari per affrontare le problematiche segnalate e ripristinare condizioni adeguate di sicurezza e percorribilità”.

Severini evidenzia inoltre l’importanza del confronto costante tra cittadini e istituzioni. “Il rapporto diretto con i cittadini è fondamentale. Le segnalazioni che arrivano dal territorio sono uno strumento prezioso per consentire all’amministrazione di individuare tempestivamente le criticità e intervenire”.

Infine, il ringraziamento ai residenti che hanno portato il problema all’attenzione delle istituzioni: “Ringrazio i cittadini per aver rappresentato il problema. Come sempre, continuerò a seguire personalmente la situazione affinché alle segnalazioni seguano fatti concreti”.