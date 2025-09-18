Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 18 Settembre 2025

Granaretto, il nuovo polo natatorio prende forma

Completata la struttura in elevazione: rispettato il cronoprogramma dei lavori

 

 

Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione del nuovo polo natatorio di Granaretto, destinato a diventare un punto di riferimento per lo sport e il benessere dell’intero territorio. In linea con il cronoprogramma stabilito, è stata completata l’intera struttura in elevazione, comprensiva della copertura e delle pareti perimetrali.

 

 

L’opera, una volta terminata, ospiterà moderni impianti e spazi pensati per la pratica sportiva e per le esigenze della comunità locale, con l’obiettivo di valorizzare l’offerta ricreativa e rafforzare il ruolo di Granaretto come centro di aggregazione.

 

 

