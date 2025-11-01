Gli alunni della scuola media “Cristoforo Colombo” di Fiumicino a scuola di vela

50 ragazzi seguiranno le lezione nel Circolo velico di viale Traiano

di Umberto Serenelli

Gli studenti della scuola media “Cristoforo Colombo” a scuola di vela. Le lezioni si terranno presso il Circolo velico Fiumicino e rientrano nel progetto “Scienza e cultura del mare” fortemente voluto dall’amministrazione comunale.

L’obiettivo è quello di far apprezzare il mare attraverso la navigazione e quindi la conoscenza delle imbarcazioni a vela che sono una caratteristica della cittadina nata sulla riva del mar Tirreno.

Da diversi anni, circa 50 ragazzi che frequentano il plesso di via Ippocampo si avvicinano al comportamento da tenere al timone di un guscio anche se la maggior parte dei quali già ha avuto una prima esperienza lo scorso anno e quindi ora dovranno solo perfezionare la tecnica. Per tale motivo il Comune continua a promuovere questo interessante scambio culturale che coniuga la formazione e approfondisce la conoscenza per i giovani.

“Il mare è parte integrante della nostra identità – sottolinea il sindaco Mario Baccini – offrire agli studenti l’occasioni di apprendere nozioni legate a esso significa rafforzare il legame con le nostre radici e con la vocazione marittima di Fiumicino. Il progetto è un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, scuola e associazioni locali incentrate sulla crescita culturale dei ragazzi“.

Per consentire la partecipazione degli alunni ai corsi, il Comune garantirà il trasporto gratuito dall’istituto Colombo al Circolo in viale Traiano. Il servizio sarà organizzato per il martedì di ogni settimana e nei giovedì, a settimane alterne, fino al 26 maggio 2026.

L’insegnante di punta del corso è il lupo di mare Massimo Pettirossi il quale è il direttore sportivo del Circolo e skipper di provata esperienza che vanta prestigiosi successi in regate di livello nazionale.

“Come ogni anno sto vivendo una bella esperienza a contatto con i vulcanici giovani della Colombo – afferma con tono soddisfatto Pettirossi – Siamo orgogliosi di poter affermare che i corsi degli anni passati hanno suscitato negli studenti una particolare attrazione a tal punto che molti di loro hanno partecipato ai campi scuola estivi di vela a Ventotene“.

Per il momento l’attenzione dei ragazzi viene catalizzata sull’illustrazione, fatta con dovizia di particolari, delle varie carte nautiche delle zone di mare che vengono poi collegate all’analisi delle condizioni meteo-marine e in base alla tipologia dei venti.

Il programma illustrato da Pettirossi spazierà anche su altri temi come le visite nella veleria Incarbona di Isola Sacra e nel cantiere nautico Tecnomar, lungo Fiumara grande. Queste rappresenteranno un’occasione per fare tesoro delle nozioni illustrate in aula sulla costruzione e la manutenzione dei gusci a vela a cui faranno poi da cornice le tecniche di realizzazione dei vari tipi di vele e il loro funzionamento una volta montate sugli alberi dei natanti. Prevista anche la visita al “Pietro Micca”, vaporetto del 1985, che per 20 anni è stato “Goletta verde”. In questa circostanza si tratterà della salvaguardia dell’ambiente con il comandante Giulio Cesare Giua.