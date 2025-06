Giornata conclusiva del 14° Memorial Simone Costa

Sabato 21 giugno le finali e le premiazioni al Centro Sportivo P. Garbaglia

Sabato 21 giugno si terrà la giornata conclusiva della 14^ edizione del Memorial Simone Costa, manifestazione sportiva patrocinata dal Comune di Fiumicino.

Nel corso del pomeriggio si disputeranno le finalissime del torneo, mentre le premiazioni ufficiali sono previste per le ore 20:00 presso il Centro Sportivo P. Garbaglia, in Via Redipuglia 2, Fiumicino. L’evento è organizzato in collaborazione tra l’Associazione We Love Simone e la società Fiumicino SC26.

Il Memorial rappresenta un’importante occasione sportiva, ma anche un momento di condivisione e ricordo, unendo giovani atleti, famiglie e cittadini all’insegna dei valori dello sport e dell’amicizia.