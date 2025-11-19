Caricamento...

Giorgio e il sogno della ciclopedonale tra Le Vignole e Parco Leonardo: accolto dal Sindaco (VIDEO)

Il piccolo lettore di Fiumicino Online aveva scritto al Sindaco chiedendo un collegamento tra le due zone del Comune: ricevuto con i genitori e premiato con un attestato al merito.

 

 

Martedì 18 novembre il sindaco Mario Baccini, il vicesindaco Giovanna Onorati e alcuni tecnici dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino hanno accolto in sala Giunta Giorgio, accompagnato dai suoi genitori. Il giovane lettore di Fiumicino Online aveva infatti scritto al primo cittadino chiedendo la realizzazione di una pista ciclopedonale per collegare la zona Le Vignole a Parco Leonardo.

 

 

Nel corso dell’incontro, i tecnici comunali hanno spiegato che la fattibilità dell’opera dovrà essere valutata con attenzione, soprattutto per gli aspetti legati alla sicurezza. Hanno inoltre precisato che il Comune sta già lavorando per individuare soluzioni alternative in grado di migliorare il collegamento tra Le Vignole e Parco Leonardo.

 

 

Durante l’incontro Giorgio ha raccontato che da grande vorrebbe diventare sindaco. Il primo cittadino gli ha consegnato un attestato al merito, riconoscendone l’interesse e l’impegno verso il territorio.

