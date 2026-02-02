Parco archeologico di Ostia antica, tutti gli appuntamenti di febbraio

Dalle visite guidate alle iniziative speciali per San Valentino, tra archeologia e divulgazione

di Dario Nottola

Nel Parco archeologico di Ostia visite ed appuntamenti speciali a febbraio. Tra le iniziative, spicca l’11, alle 15, la visita guidata, gratuita, all’Archivio Fotografico del Parco archeologico di Ostia antica, vera memoria storica della storia degli Scavi.

Il 14, per San Valentino, il Parco archeologico lancia, ad una tariffa agevolata, l’iniziativa speciale “OstiaAntica_For2 Pass”, pensata per coppie di amici o partner che condividono la passione per la storia e l’archeologia e che desiderano esplorare il Parco di Ostia Antica con accessi illimitati, per un anno intero, e per due persone.

Il 19, alle 14, la visita guidata della durata di 2 ore al Museo delle Navi a Fiumicino, a cura dell’archeologa Tiziana Sorgoni, che illustrerà la storia del Museo, della collezione delle navi romane e degli interventi di restauro effettuati sui relitti. Non è richiesta prenotazione.

Ed ancora, come ogni inverno, i più delicati mosaici ostiensi sono coperti con lo scopo di preservarli dall’esposizione alle intemperie, agli sbalzi termici e all’umidità. Con il ritorno della bella stagione, in primavera, i mosaici saranno poi nuovamente scoperti.

È poi online, con le nuove puntate, “Mosaico di voci”, il canale podcast dedicato ai luoghi e alle genti dell’antico porto di Roma, realizzato dal Parco Archeologico di Ostia Antica in collaborazione con Loquis, la prima piattaforma al mondo di travel podcast geolocalizzati.

È anche on air “Strati”, la prima audio serie crime del Parco, ambientata nell’Area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e di Traiano a Fiumicino e agli Scavi di Ostia, realizzata da Machineria e disponibile su Spotify.