Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 2 Febbraio 2026

Il Fiumicino S.C.26 accelera e vince: 3-1 al DuePigrecoRoma

Munaretto, Maduka e Ferrandu firmano il ribaltone al Desideri

 

di Fernanda De Nitto

 

Partita al cardiopalma quella della quarta di giornata di ritorno tra il Fiumicino S.C.26 e il DuePigrecoRoma. A vincere la sfida di metà classifica del campionato di promozione, Girone A, la squadra locale del Fiumicino che chiude con il risultato di 3-1.

 

Presso lo Stadio Desideri la squadra ospite è andata in vantaggio al 26′ minuto del primo tempo. A seguire la compagine casalinga ha letteralmente assediato la porta avversaria senza però riuscire a concretizzare, tra punizioni e parate, con addirittura un tapin in ribattuta.

 

Nel secondo tempo della partita il Fiumicino è letale per gli avversari ed in soli cinque minuti capovolge il risultato con tre gol di fila. Al rientro dagli spogliatoi, infatti, al 2° minuto va in rete Munaretto, tre minuti dopo Maduka e successivamente, al 7° minuto, anche Ferrandu.

 

Il Fiumicino chiude la partita, capovolgendo l’esito dell’incontro, non lasciando scampo all’avversario che ha provato a riaprirla ma senza riuscire a trovare il gol della speranza. Tre punti preziosi per la squadra locale che la vedono rialzarsi dopo la sconfitta fuori casa della scorsa settimana con il Santa Marinella, piazzandosi a metà classifica con 28 punti.

 

La vittoria con il DuePigrecoRoma aiuta a preparare gli animi per la trasferta cittadina con la capolista Borgo Palidoro, prossimo derby tra le due squadre di Fiumicino.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
