Gestione rifiuti. Costa: “L’amministratore di condominio ha il compito di monitorare e garantire la corretta differenziazione”

“La scarsa attenzione crea situazioni inaccettabili come quelle riscontrate in via Cervia, accanto al supermercato Pewex”

Il regolamento del Servizio di Igiene urbana affida la responsabilità dell’amministratore di condominio, per garantire che i residenti dei condomini effettuino la raccolta differenziata nel modo corretto, e utilizzino adeguatamente i mastelli per il conferimento dei rifiuti. Il Comune è costantemente a disposizione per supportare gli amministratori che affrontano difficoltà nella gestione dei rifiuti da parte dei condomini. Tuttavia, quando il conferimento non avviene correttamente, e la ditta incaricata interviene per il ritiro dei rifiuti non conformi, su segnalazione del Comune, il costo di smaltimento straordinario viene ovviamente addebitato al condominio e poi sarà l’amministratore del condominio interessato che dovrà provvedere alla suddivisione del costo tra i condomini.

“L’amministratore di condominio ha il compito di monitorare e garantire la corretta differenziazione dei rifiuti all’interno dei propri stabili – conferma l’Assessore all’Ambiente e al ciclo integrato dei rifiuti, Stefano Costa – La mancata informazione e la scarsa attenzione da parte degli amministratori e dei condomini contribuiscono significativamente a questi disagi, creando situazioni inaccettabili come quelle riscontrate in alcune zone, come in via Cervia, nel condominio limitrofo al supermercato Pewex, dove si è registrato un elevato numero di residenti che non utilizzano i mastelli così come, in complessi residenziali di grandi dimensioni come Parco Leonardo e Le Pleiadi. Questo lo abbiamo appurato dopo i diversi sopralluoghi fatti sul posto”.

“Quando i condomini non adempiono correttamente alle normative sulla raccolta differenziata, gravano sulle tasche di tutti i cittadini – rimarca l’Assessore – e ostacolano gli obiettivi ecologici e ambientali che ci siamo prefissati. Stiamo accelerando l’adozione di soluzioni avanzate per il monitoraggio delle violazioni, tra cui l’installazione di foto trappole ad alta tecnologia che saranno collegate direttamente alla sala operativa della Polizia Locale; questo ci permetterà di monitorare con maggiore precisione le violazioni, garantendo l’autenticità e l’affidabilità delle immagini”.

“L’obiettivo è fare in modo che tutti i cittadini contribuiscano in modo responsabile alla gestione dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente. L’amministrazione comunale, tramite il servizio di igiene urbana, continuerà a vigilare sulla corretta raccolta differenziata, e applicherà le sanzioni previste per chi non rispetta le normative” conclude Stefano Costa