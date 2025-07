Gabbiani uccisi, Calicchio: “Segno di inciviltà e violenza”

Un cucciolo ed una mamma, con evidenti segni di sparo, riversi in strada tra Via Tempio della Fortuna e Viale delle Meduse

“Nella mattinata di oggi a Fiumicino, tra Via Tempio della Fortuna e Viale delle Meduse, sono stati ritrovati due gabbiani morti, con evidenti segni di sparo. Un cucciolo ed un mamma riversi in strada, vittime di inciviltà e violenza, ormai degenerante” lo afferma il consigliere comunale, Paolo Calicchio.

“Siamo arrivati a vivere – prosegue – in una città dove per divertimento si arriva a colpire gli uccelli, con una crudeltà inspiegabile e priva di qualsiasi senso logico. La gente ormai vive nella convinzione che tutto è permesso, dando voce alla parte peggiore della nostra comunità cittadina“.

“Prendersela poi con i gabbiani che per noi fiumicinesi sono quasi un’istituzione, il segno evidente del nostro legame con il mare. Il loro garrito scandisce le nostre giornate, dall’alba al tramonto, e la loro vicinanza ci rasserena. Chi ha pensato di ucciderli in quel modo deve essere privo di qualsiasi sentimento, segno evidente di una escalation negativa per la nostra città” ha concluso Calicchio