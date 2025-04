Funerali di Papa Francesco, un evento epocale sostenuto anche dal volontariato locale

Ora la macchina organizzativa di sicurezza e soccorso si concentrerà sull’elezione del nuovo pontefice e sull’organizzazione dei vari eventi giubilari previsti nella Capitale fino alla fine dell’anno.

di Fernanda De Nitto

I funerali di Papa Francesco hanno costituito una degli eventi religiosi di massima rilevanza storica ed internazionale che per la sua organizzazione e realizzazione ha visto una vastità di protagonisti che con dedizione ed operosità si sono dedicati incessantemente all’accoglienza e alla gestione di tutti i pellegrini del mondo giunti a Roma.

La macchina organizzativa ha potuto contare anche sul prezioso aiuto e sulla collaborazione delle Associazioni di Protezione Civile del territorio di Fiumicino e delle Associazioni delle forze dell’ordine in congedo, tra cui: Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino, l’ANVVFC Goea Odv di Fregene-Fiumicino, Misericordia Confraternita Città di Fiumicino e la Croce Rossa Italiana.

Le organizzazioni di volontariato hanno prestato la loro opera sia di giorno che di notte affinché tutti i pellegrini fossero accolti ed indirizzati durante tutti gli eventi che hanno tristemente caratterizzato la scomparsa del Pontefice a Roma, tra San Pietro, zone limitrofe e Santa Maria Maggiore.

A congratularsi, in primis, con il Dipartimento della Protezione Civile per la prova di efficienza dimostrata e il grande impegno profuso è stato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha espresso il suo sentito ringraziamento a tutte le amministrazione coinvolte come Enac, Enav, le strutture sanitarie e di Protezione Civile della Regione Lazio e di tutti i comuni, insieme con tutte le donne e gli uomini del volontariato.

A Fiumicino sono stati accolti oltre 300 volontari, giunti da tutta Italia a Roma, grazie al coordinamento della Confederazione Nazionale delle Misericordie, le quali hanno ringraziato, in particolare, il Sindaco Mario Baccini e l’Assessore Federica Poggio per la pronta collaborazione che ha permesso di garantire in tempi rapidi un alloggio adeguato ai volontari, permettendo loro di svolgere al meglio il servizio di assistenza e accoglienza dei fedeli arrivati da ogni parte del mondo in occasione delle solenni esequie di Papa Francesco. La Misericordia di Fiumicino si è occupata di tutto l’aspetto logistico ed organizzativo dell’evento.

