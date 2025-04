La città di Fiumicino ha ospitato 300 volontari delle Misericordie d’Italia

Le Misericordie d’Italia esprimono “un particolare ringraziamento al Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini”

di Dario Nottola

In occasione del funerale di Papa Francesco, la città di Fiumicino ha svolto un ruolo non secondario anche sul fronte dell’accoglienza e della logistica. Ha, infatti, accolto ed ospitato 300 volontari delle Misericordie d’Italia, giunti da ogni parte della Penisola, impegnati in questi giorni nell’assistenza, per il servizio di sicurezza sanitaria, ai fedeli e pellegrini che si sono recati a San Pietro in occasione delle esequie, ed oltre. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione, per poter garantire loro l’alloggio, la palestra della scuola Segrè ed il Centro Catalani.

Dal giorno di Pasqua, anche il personale medico e infermieristico della Misericordia di Fiumicino è presente con turni H 24, e con poche ore di riposo, per assistere i fedeli giunti da tutto il mondo per il saluto a Bergoglio e non solo.

Le Misericordie d’Italia desiderano esprimere “un particolare ringraziamento al Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, per la grande disponibilità e il prezioso sostegno dimostrato nell’accoglienza dei 300 volontari giunti da tutta Italia a Roma.

Grazie alla pronta collaborazione dell’Amministrazione comunale, è stato possibile garantire in tempi rapidi un alloggio adeguato ai volontari, permettendo loro di svolgere al meglio il servizio di assistenza e accoglienza ai fedeli arrivati da ogni parte del mondo in occasione delle solenni esequie di Papa Francesco”. “Un ringraziamento va all’Assessore alla Cultura ed al Giubileo, Federica Poggio, che si è prodigata con attenzione e dedizione per coordinare ogni aspetto dell’accoglienza, e naturalmente alla Misericordia confraternita città di Fiumicino per il loro instancabile supporto logistico e organizzativo”, sottolinea infine la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.